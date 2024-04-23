Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює до 17 червня

Електронний кабінет військовозобов’язаного, згідно з узгодженими правовими нормами, повинен запрацювати до 17 червня.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою (тобто, 18 липня), зобов’язані уточнити свої облікові дані через:

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

Таким чином, закон про мобілізацію передбачає саме обов’язок, а не право уточнити дані про мобільний телефон та реальну адресу.

Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста фактично створюється на кожну таку особу автоматично шляхом співставлення даних з різних реєстрів.

Сам закон про мобілізацію не містить деталей про такий Електронний кабінет – але його було запроваджено іншим законом №3549-IX про цифровізацію військового обліку, що набув сили 4 квітня 2024 року (законопроект 10062).

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Разом із тим, закон про цифровізацію військового обліку дає Кабміну місяць на те, щоб ухвалити необхідні підзаконні акти.

Тож, до 4 травня відповідні офіційні документи для регулювання Електронного кабінету військовозобов’язаного мають бути ухвалені.

Сам же закон про посилення мобілізації передбачає, що Кабмін повинен у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити створення та функціонування електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного чи резервіста – тобто, до 17 червня.

Зазначимо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.

Закон вносить зміни в процедуру обліку даних, вводить покарання за ухилення.

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А на днях стало відомо, що Міноборони оцифрувало дані всіх потенційних призовників.