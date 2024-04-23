Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює до 17 червня

Електронний кабінет військовозобов’язаного, згідно з узгодженими правовими нормами, повинен запрацювати до 17 червня.
Про це повідомляє «Судово-юридична газета».
Військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою (тобто, 18 липня), зобов’язані уточнити свої облікові дані через:
- центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;
- у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.
Таким чином, закон про мобілізацію передбачає саме обов’язок, а не право уточнити дані про мобільний телефон та реальну адресу.
Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста фактично створюється на кожну таку особу автоматично шляхом співставлення даних з різних реєстрів.
Сам закон про мобілізацію не містить деталей про такий Електронний кабінет – але його було запроваджено іншим законом №3549-IX про цифровізацію військового обліку, що набув сили 4 квітня 2024 року (законопроект 10062).
Разом із тим, закон про цифровізацію військового обліку дає Кабміну місяць на те, щоб ухвалити необхідні підзаконні акти.
Тож, до 4 травня відповідні офіційні документи для регулювання Електронного кабінету військовозобов’язаного мають бути ухвалені.
Сам же закон про посилення мобілізації передбачає, що Кабмін повинен у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити створення та функціонування електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного чи резервіста – тобто, до 17 червня.
Зазначимо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.
Закон вносить зміни в процедуру обліку даних, вводить покарання за ухилення.
А на днях стало відомо, що Міноборони оцифрувало дані всіх потенційних призовників.