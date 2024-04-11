Новини Україна 11.04.2024 о 11:51 comment views icon
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Рада ухвалила закон про посилення мобілізації. Демобілізацію — прибрали

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.

За — 283 нардепи («Слуга Народу — 192», «Платформа за життя та мир — 18», «Голос — 16, «Відновлення» — 16, «За майбутнє» — 12).

«Європейська Солідарність» — 0, «Батьківщина» — 2.

Для ухвалення закону необхідно 226 голосів.

Як повідомляють нардепи Ярослав Желєзняк і Олексій Гончаренко найбільша зміна — правка, яка прибирає з закону демобілізацію.

В цілому ж «текст закону не змінився з позавчора зовсім», отже у громадян можуть забирати друге авто на фронт. 

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Крім того, будуть присутні й інші норми.

Закон вносить зміни в процедуру обліку даних, вводить покарання за ухилення. BBC наводить перелік таких змін.

  • Чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.
  • Також чоловіки повинні мати і носити при собі військово-облікові документи та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
  • Без цих документів українці за кордоном не зможуть оформити паспорт чи отримати консульські послуги.
  • Місцеві державні органи зобов’язані сприяти мобілізації.
  • Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть в добровільному порядку зареєструвати свій електронний кабінет.
  • Скасовується відстрочка від служби для аспірантів, які вчаться на контракті, і для тих громадян, що здобувають наступну освіту, яка не є вищою за попередню.
  • Замість строкової служби закон вводить “базову військову підготовку” для громадян. Її можна пройти під час навчання у ВНЗ або в тренувальних центрах ЗСУ. Така підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року.
  • Ті, хто ухиляються від мобілізації, матимуть проблеми із законом. Зокрема, проєкт закону пропонує дозволити ТЦК через суд позбавляти ухилянтів водійських прав. Також на них очікує суттєве збільшення штрафів.
  • Військкомат зможе звертатись в поліцію з проханням затримати ухилянта. Якщо таке неможливо, то в такому випадку ТЦК надсилає громадянину рекомендований лист з вимогою з’явитись у військкомат. Такий лист вважається врученим, навіть якщо людина його не отримала.
  • Якщо після цього вона добровільно протягом 10 календарних днів не з’явиться в ТЦК, то військком має право звернутись до суду з вимогою позбавити ухилянта водійських прав.

Право на відстрочку

  • Мова йде про осіб з інвалідністю, батьків трьох і більше неповнолітніх дітей (крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів), тих, хто самостійно виховує неповнолітню дитину.
  • Також від мобілізації звільняються усиновлювачі, опікуни дітей з інвалідністю і недієздатних осіб, громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.
  • Бронь можуть отримати співробітники правоохоронних органів, депутати Верховної Ради та їхні помічники (не більше двох), керівники міністерств і їхні заступники, очільники судових органів і судді, представники місцевої влади, члени Рахункової палати.
  • Призову на військову службу не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, а також наукові і науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75% ставки.
  • Лише за бажанням можуть мобілізувати людей з інвалідністю; звільнених з полону; громадян віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку.
  • Окремо в законі прописується, що всі мобілізовані мають пройти військовий вишкіл, а також мають право самостійно звернутись до рекрутингових центрів замість примусового призову через ТЦК.

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