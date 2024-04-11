Рада ухвалила закон про посилення мобілізації. Демобілізацію — прибрали

Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.

За — 283 нардепи («Слуга Народу — 192», «Платформа за життя та мир — 18», «Голос — 16, «Відновлення» — 16, «За майбутнє» — 12).

«Європейська Солідарність» — 0, «Батьківщина» — 2.

Для ухвалення закону необхідно 226 голосів.

Як повідомляють нардепи Ярослав Желєзняк і Олексій Гончаренко найбільша зміна — правка, яка прибирає з закону демобілізацію.

В цілому ж «текст закону не змінився з позавчора зовсім», отже у громадян можуть забирати друге авто на фронт.

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Крім того, будуть присутні й інші норми.

Закон вносить зміни в процедуру обліку даних, вводить покарання за ухилення. BBC наводить перелік таких змін.