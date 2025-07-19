Новини Україна 19.07.2025 comment views icon

Федоров запускає «український DOGE» — для оптимізації держапарату

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Вадим Карпусь

Автор новин

Федоров запускає «український DOGE» — для оптимізації держапарату
Михайло Федоров / Facebook

Михайло Федоров, який зараз обіймає посаду першого віцепрем’єра й очолює Мінцифру, повідомив, що планує створити в Україні аналог американського DOGE. Мова йде про Департамент ефективності уряду, який був створений Ілоном Маском й намагався скоротити витрати державного апарату, підвищити його ефективність та оптимізувати роботу. Щоправда не завжди ця бурхлива діяльність давала позитивний ефект, а часто проявлялася у банальному скороченні кількості держслужбовців та працівників контролюючих органів. І от про національну версію DOGE заговорили в Україні.

Про ідею запуску власного Департаменту ефективності уряду Федоров написав у соцмережі Threads:

«Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок.»

Він не поділився додатковими відомостями щодо цієї ініціативи. Тому наразі невідомо, в якій саме галузі планується скорочувати видатки.

Нагадаємо, днями в Україні змінився Уряд. І хоча у більшості випадків при владі залишились ті самі обличчя, деякі міністерства зникнуть в результаті поглинання чи об’єднання. Наприклад, це стосується Міністерства національної єдності та Міністерства стратегічних галузей промисловості. А Міністерство економіки поглине два інших міністерства: агрополітики і природних ресурсів. Можливо, саме через ці переформатування і зайшла мова про український аналог DOGE від Михайла Федорова. Новопризначена прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму виступі також заявляла про «оптимізацію державного апарату» та «повний аудит видатків з метою їх скорочення».

Варто зауважити, результат роботи американського DOGE інколи викликав питання. Про це Федорову нагадали в коментарях до його публікації:

«Результат роботи doge:

– управлінський хаос
– демотивація держслужбовців
– відкат у цілих галузях науки
– дострокові смерті від переривання програм типу терапії для віл-інфікованих
– і все це заради економії 0,15% бюджетних витрат.

Варто повторити, навряд щось може піти не так.»

Багато інших коментаторів також висловлювали скепсис щодо ефективності роботи DOGE в США.

Федоров запускає «український DOGE» — для оптимізації держапарату

Можна пригадати про такі курйози, як пошук «ворожих до Трампа» урядовців за допомогою ШІ, а також скорочення експертів NHTSA, які контролювали безпеку авто в Tesla.

Згодом Ілон Маск пішов з DOGE.

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