Ілон Маск йде з DOGE та уряду США — у Білому домі підтвердили

Не дуже чіткий пост, який залиши в X Ілон Маск щодо завершення терміну його діяльності як держслужбовця, який можна сприйняти як оголошення про вихід, підтвердили в уряді США.

Кілька годин тому Ілон Маск написав вельми акуратне, як для нього, повідомлення про завершення своїй урядової діяльності. Він подякував Дональду Трампу за можливість роботи.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025