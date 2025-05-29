Новини IT-бізнес 29.05.2025 о 14:32 comment views icon

Ілон Маск йде з DOGE та уряду США — у Білому домі підтвердили

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Андрій Русанов

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Ілон Маск йде з DOGE та уряду США — у Білому домі підтвердили

Не дуже чіткий пост, який залиши в X Ілон Маск щодо завершення терміну його діяльності як держслужбовця, який можна сприйняти як оголошення про вихід, підтвердили в уряді США.

Кілька годин тому Ілон Маск написав вельми акуратне, як для нього, повідомлення про завершення своїй урядової діяльності. Він подякував Дональду Трампу за можливість роботи.

«Оскільки мій запланований термін на посаді спеціального урядового службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість зменшити марнотратні витрати. Місія DOGE з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя всього уряду».

Пост не містить прямого твердження «я йду», але є зрозумілим. Assotiated Press заявляє, що неназваний посадовець Білого дому підтвердив вихід Маска з уряду. Раніше Ілон Маск заявив, що відходить від політичної діяльності та її фінансування. Вочевидь, сам Департамент ефективності уряду США продовжить роботу в тому чи іншому вигляді. Також вчора Маск прямо розкритикував «великий прекрасний законопроєкт» Трампа:

«Я був розчарований, коли побачив величезний законопроєкт про витрати, який, чесно кажучи, збільшує дефіцит бюджету, а не зменшує його, чим підриває роботу команди DOGE», – сказав Маск в ексклюзивному інтерв’ю програмі CBS Sunday Morning.

Від політичної діяльності Ілона Маска та його маргінальних публічних висловлювань вочевидь найбільше страждає його автомобільний бізнес. Через негативні асоціації з власником, люди масово відмовляються від Tesla, паплюжать автомобілі і салони, та навіть влаштовують регулярні масові акції протесту. Маск не говорить про це, але, ймовірно, його відхід від політики покликаний врятувати продажі електромобілів.

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