Фільм за іграми Just Cause зніме режисер «Синього жука» Анхель Мануель Сото

Серія ігор Just Cause від Square Enix та Avalanche Studios потрапила до Universal Pictures, режисер Blue Beetle Анхель Мануель Сото керуватиме адаптацією. Келлі МакКормік та Девід Літч, продюсери «Каскадера», займуться стрічкою зі своїм лейблом 87North.

Серед продюсерів також Дмитро М. Джонсон, Майк Голдберг та Тімоті I. Стівенсон із Story Kitchen. Команда вже бере участь в адаптаціях Tomb Raider та Sonic.

Ігри Just Cause дебютували у 2006 та пропонують гравцям небезпечні місії в ролі Ріко Родрігеза, оперативника, який є спеціалістом з державних переворотів. Створити адаптацію мала Constantin Film, але за багато років невдач з цим проєктом втратила права.

Торік Universal запустила хітову екранізацію «Брати Супер Маріо», а також «П’ять ночей у Фредді», які разом зібрали майже $1,7 млрд.

«Синій жук» Сото став першим великим фільмом про супергероїв, присвяченим персонажу-латиноамериканцю та отримав позитивні відгуки минулого року. Зараз режисер готується до бойовика The Wrecking Crew для Amazon MGM, у якому зіграють Джейсон Момоа та Дейв Батіста. Крім того, він разом із Марко Раміресом пише сценарій фільму «Трансформери» для Paramount.

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Джерело: The Hollywood Reporter