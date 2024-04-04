Фінансовий комітет схвалив ліквідацію КРАІЛ та передачу функцій Мінцифрі

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики проголосував ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Про це написав в Telegram заступник голови комітету, народний депутат Ярослав Желєзняк.

Рішення було ухвалено одноголосно.

Повноваження КРАІЛ планують передати Мінцифрі.

Окрім цього в законопроєкті є інші важливі речі:

обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Тепер законопроєкт повинна розглянути Верховна Рада і підтримати в першому та другому читанні.

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Після підпису президента він вступить в дію. Проте, тут можуть існувати й свої перепони.

«Але все це запрацює на практиці лише і тільки одночасно з ефективною боротьбою з тінню. Міскодінг закрили майже, а ось дропери та кріпта досі літає. Інакше обмеження можуть штовхнути частини людей в тінь, що не є метою закону. Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи», — підкреслив нардеп.

Нагадаємо, 29 березня на сайті Офісу президента з’явилася петиція «Обмеження роботи онлайн казино», де закликають обмежити гральний бізнес. Петицію створив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Він казав, що протягом 10 днів вона не модерувалась. Але вже за кілька годин після публікації вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави.

Вже ввечері Зеленський відреагував на петицію та доручив СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифри та РНБО проаналізувати питання роботи онлайн-казино.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтримав ідею ліквідації КРАІЛ й запропонував автоматизувати видачу гральної ліцензії. Уряд підтримав законопроєкт Мінцифри й відправив його на розгляд у парламент.