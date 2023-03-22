FlixBus відкрив три нових маршрути з Києва до Польщі – у Варшаву, Познань та Гдиню можна буде поїхати з початку квітня

Найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus повідомив про запуск одразу трьох міжнародних ліній з України до Польщі: Київ-Варшава, Київ-Познань та Київ-Гдиня. Перші рейси за цими маршрутами заплановані на початок квітня.

Як зазначає перевізник, міста Торунь, Бидгощ, Гданськ та Гдиня вперше з’явилися в українській мережі FlixBus, раніше доїхати до них можна було тільки рейсом з пересадкою.

Повні маршрути та розклад нових ліній FlixBus:

3224: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава

Перший рейс – 31.03.2023. Лінія 3224 відправлятиметься тричі на тиждень. З Києва – у вівторок, п’ятницю та неділю. Це перший денний рейс між Києвом і Варшавою у мережі Flix. Автобус відправляється зранку та заїжджає на три столичні автостанції: о 5:10 ранку відправлення з автостанції «Південна» на проспекті Академіка Глушкова, 3; о 5:20 автобус прибуває до Центрального автовокзалу на проспекті Науки, 1/2; о 05:50 робить зупинку на автостанції «Київ» на вулиці Симона Петлюри, 32. Після зупинок у Житомирі, Рівному, Луцьку та Любліні, рейс прибуває до автовокзалу Варшава-Заходня о 20:40 того ж дня.

Зворотні відправлення з Варшави – кожного понеділка, середи та суботи. О 6:00 ранку автобус відправляється з автовокзалу Варшава-Заходня, прибуття до автостанції «Київ» о 21:40, до Центрального автовокзалу Києва о 22:10 та автостанції «Південна» о 22:25.

N3223: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава – Лодзь – Познань

Перший рейс – 31.03.2023. Відправлення 4 рази на тиждень. З Києва по вівторках, середах, п’ятницях у суботах о 11:55 від Центрального автовокзалу, із заїздом до автостанції «Київ» о 12:15. Прибуття до Варшави о 4:00 ранку наступного дня, до Лодзі о 06:05 та до Познані о 08:45.

У зворотному напрямку лінія працюватиме кожної середи, четверга, суботи та неділі, виїжджаючи о 20:45 з Познані, із заїздом о 23:20 до Лодзі, та прибуттям о 18:10 до автостанції «Київ» та о 18:45 до Центрального автовокзалу столиці.

N3226: Київ – Житомир – Рівне – Луцьк – Люблін – Варшава – Торунь – Бидгощ – Гданськ – Гдиня

Перший рейс – 02.04.2023. Відправлення 4 рази на тиждень. З Києва – по понеділках, середах, четвергах і неділях, автобуси відправляються від автостанції «Видубичі» о 8:30 ранку із заїздом о 08:50 на Центральний автовокзал та о 9:30 на автостанцію «Київ». Прибуття до Гданська – о 07:45 ранку наступного дня, до Гдині – о 08:25.

У напрямку з Польщі до України відправлення по понеділках, вівторках, четвергах і п’ятницях із Гдині о 20:25, до Гданська автобус заїжджає о 20:55 і прибуває до столиці України о 20:05 наступного дня.

Квитки на нові лінії FlixBus вже доступні у продажу. Наразі оператор має 20 міжнародних ліній з України, які перевозять пасажирів до 6 країн Європи: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.