Freelancehunt: портрет українського IT-розробника на фрилансі під час війни

Сервіс Freelancehunt провів літнє опитування серед розробників-фрилансерів, щоб дізнатися, як війна вплинула на їхню роботу, зокрема доходи, кількістю проєктів, конкуренцію тощо.

Професія розробника однозначно залишається «чоловічою», бо серед опитаних спеціалістів лише 10% — дівчата. До речі, минулого року цей показник був ще меншим — 7%. Спеціальність обирає переважно молоде покоління: 27,69% фрилансерів віком від 18 до 23 років і 25,85% — від 24 до 29. Цікаво, що є розробники 48+ (4,92%), а отже, можна сміливо стверджувати, що програмуванню будь-який вік підкоряється. В особистому житті є невеликі зміни. Торік програмістів у шлюбі було 31,64%, цього року — 43,08%. Збільшилася і кількість тих, хто зараз має стосунки: з 19,03% до 28,31%. Вільними залишаються 28,62%. Дітей мають 35,8% спеціалістів.

42,77% програмістів мають одну вищу освіту, 8,62% — кілька, 1,85% — науковий ступінь. Є також студенти — їх 16,31%. Цікаво, що серед студентів 58% — Junior-спеціалістів, але є чимала частина Middle-програмістів — 40%. Більшість розробників знають англійську на рівні Pre-Intermediate (37%) і лише 2% володіють нею на рівні Advanced. Котики правлять, якщо не світом, то українськими розробниками точно. Серед опитаних спеціалістів у 56% є домашня тварина — кішка. Легендарні коди програмісти також пишуть у компанії собак, хом’яків, рибок та папуг.

На фрилансі більшість програмістів рівня Middle — їх 43%, Junior — 37% і Senior — 20%. Водночас 56% Junior-спеціалістів працюють до 20 годин на тиждень, 22% — від 20 до 30 і до 1% обирають працювати по 50-60 годин. У Middle-програмістів ситуація виглядає дещо інакше: 38% працюють до 20 годин; 23% — 20-30 годин; 16% — до 40 годин; 9% — понад 60 годин; 8% — до 50 годин; 6% — до 6 годин.

27% Senior-розробників присвячують фрилансу до 20 години на тиждень, а 25% працюють до 30-40 годин. Саме серед сеньйорів найбільший відсоток тих, хто працює понад 60 годин на тиждень, а серед Junior — тих, хто працює до 20 години. Розробники все-таки віддають перевагу самостійній роботі та використовують усі привілеї фрилансу. Лише 12% обирають команду з 2-4 співробітників, а 4% опитаних спеціалістів указали, що працюють у команді з 5-10 та 11+ співробітників.

25,62% обирають фриланс як підробіток. Для 21,91% це основна зайнятість, і шукати постійну роботу в найближчому майбутньому вони не хочуть. Якщо буде можливість дистанційної співпраці, то 24,07% розглянули б роботу full-time. 16,05% погодилися б піти з фрилансу за умови, що рівень доходу буде не меншим. 6,48% уже мають постійну роботу і на фрилансі вони не працюють, а 5,86% змінили б фриланс на full-time з інших причин.

Серед опитаних спеціалістів майже 65% заробляють на фрилансі до $500. Половина з них — це Junior-програмісти. Middle-розробники одержують від $500 до $2000. Senior-спеціалісти заробляють переважно від $3000. Для 55,5% опитаних розробників фриланс не є основним джерелом доходу. З початком війни у ​​60% доходи впали, у 29% — залишилися тими самими, в 11% — збільшилися. Заробіток став вищим переважно у програмістів зі спеціалізацією «Вебпрограмування».

Найпопулярнішим напрямком серед розробників виявилося «Вебпрограмування» — його обирають 43% фрилансерів. Також популярні: PHP — 13,98%, JavaScript — 9,94%, Python — 5,9%. Серед додаткових напрямків найчастіше вказували: JavaScript — 24,24%, Вебпрограмування — 15,91%, PHP — 10,98%, Бази даних — 6,82%, Python — 6,06%, С# — 5,3%.

Найпопулярнішою мовою програмування стала HTML/CSS — з нею працюють 28,26% розробників. Також спеціалісти обирають: PHP — 24,22%, JavaScript — 16,46%, Python — 9,63%, C# — 7,45%. Junior-спеціалісти віддають перевагу HTML/CSS, Middle нарівні обирають HTML/CSS та PHP, а ось Senior — переважно PHP. JavaScript обирають в основному Junior-розробники — 49,09%, Middle — 41,82% і лише 9,09% Senior.

За результатами опитування, на фрилансі програмісти найчастіше розробляють: сайти — 48,39%; програмне забезпечення — 21,63%; мобільні додатки — 13,09%; чат-боти — 8,54%; утиліти — 8,35%.

Під час війни середньостатистичний розробник, згідно з опитуванням, почав працювати менше — у 57,5% кількість проєктів упала. Це нормальна ситуація, оскільки на деякий час весь ринок та всі сфери завмерли. 65,8% програмістів вирішили залишатися в Україні, 24,6% змушені були стати внутрішніми переселенцями, а 9,5% — залишити країну. Водночас 68,5% планують повернутись до України. Практично всі розробники, а це 81%, продовжують працювати за своєю спеціалізацією. 18,7% фрилансерів довелося її змінити: 7,08% — через недостатню кількість проєктів, 11,69% — через падіння попиту на послуги. У 51% спеціалістів розцінки залишилися незмінними, 21% бере за роботу тепер менше грошей, а 27,6%, навпаки, більше.

Багато хто зазначає, що тепер серед soft-skills набула популярності навичка продавати свої послуги, експериментувати й не боятися пробувати щось нове. Майже половина розробників стверджує, що рівень конкуренції не змінився, інша половина — що, навпаки, став вищим. Програмісти на фрилансі не забувають про допомогу рідній країні — донатять на ЗСУ, допомагають біженцям, ІТ-армії. Деякі стали волонтерами або пішли до ЗСУ, НГУ, ТрО, добровольчих підрозділів. Є розробники, які зважилися навчати безплатно, у такий спосіб допомагаючи іншим здобувати нову професію.

На фрилансі під час війни замовники з усього світу продовжують користуватися послугами програмістів. Деякі цікаві проєкти, які вдалося закрити за допомогою Freelancehunt: розробка сайту для PPI партнерки — вартість 135 000 грн; розробка інтернет-магазину з прив’язкою до telegram-бота та інстаграму — вартість 40 000 грн; розробка Jamstack вебсайту — вартість 66 000 грн.

Як бачимо, замовники продовжують інвестувати у програмування, а фрилансери готові запропонувати найвигідніші умови. Для підприємців і бізнесу в Україні це можливість замовити розробку нових вебресурсів або зміни в діючих сайтах, додатках за доступною ціною, не наймаючи співробітника в штат, а працюючи з ним на проєктній основі.

Джерело: Freelancehunt