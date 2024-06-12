Гарнітура Logitech Zone 300 з автономністю 20 годин та радіусом дії 30 м надійшла у продаж за ціною 3,4 тис. грн

Logitech повідомила про початок продажів в Україні нової бездротової гарнітури Logitech Zone 300. Вони призначені для організації робочого місця в різних умовах.

Навушники Logitech Zone 300 мають динаміки з 30-мм дифузором, що здатні відтворювати звук в діапазоні 50-20 кГц та мають чутливість 96 дБ ± 3 дБ @ 1 кГц. Також пристрій оснащено двома мікрофонами з функцією шумозаглушення, які мають індивідуальний алгоритм заглушення фонових шумів.

Новинка дозволяє налаштувати звук на власний смак. За допомогою програми Logi Tune для ПК або мобільного застосунку можна налаштувати фільтрацію фонового звуку, еквалайзер, рівень гучності мікрофона та динаміка.

Logitech Zone 300 дозволяють вільно пересуватися та залишатися на зв’язку за допомогою багатоканального протоколу Bluetooth 5.3. Заявлено дистанцію передачі звуку до 30 метрів. При перемиканні між комп’ютером і смартфоном, навушники також автоматично перемикаються.

Гарнітура Logitech Zone 300 забезпечує до 20 годин автономної роботи в режимі прослуховування і 16 годин розмов на повному заряді акумулятора. Швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин відновити запас енергії, достатній для 1 години розмов. Повна зарядка займає 2 години.

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Гарнітура має м’які амбушури та конструкцію загальною вагою 122 г. Розміри становлять 172,8х166,7х66 мм.

Бездротова гарнітура Logitech Zone 300 вже доступна в продажі в Україні за ціною 3399 грн. Вона пропонується у чорному, білому та рожевому кольорах.

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