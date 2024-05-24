Гавайці протестують проти будівництва сімох телескопів Космічних сил США — «негативно впливають на психічне, емоційне та духовне здоров’я»

Багато жителів Гаваїв виступають проти планів Космічних сил США збудувати нові телескопи, призначені для відстеження супутників і запобігання їх зіткненню на орбіті. Департамент ВПС США запропонував побудувати до семи нових телескопів та оптичну лабораторію на вершині Галеакала на гавайському острові Мауї.

Проєкт під назвою «Малий телескоп для перспективних досліджень оптичного та суперкомп’ютерного майданчика ВПС Мауї» (AMOS STAR) займатиме близько гектара землі поблизу обсерваторії Галеакала. У період з 13 по 15 травня було проведено серію з трьох публічних зустрічей щодо проєкту, що дозволило членам громади висловити свої занепокоєння.

На одному з останніх мітингів місцеві гавайці різко висловилися проти будівництва телескопа. «Це продовження колоніальних проєктів», — каже один з мітингарів.

Попри заперечення, американські військові чиновники наголошують, що будівництво необхідне для національної безпеки США та поінформованості про космічний простір. «Чим більше речей на орбіті, більше об’єктів, є більше можливостей для зіткнення. Чим більше об’єктів у космосі, нам потрібно більше телескопів, щоб частіше відстежувати об’єкти в космос», — сказав військовий чиновник під час публічної зустрічі з мешканцями.

На попередніх зустрічах ВПС США стикалися з критикою щодо запропонованого об’єкта AMOS STAR, особливо після витоку 700 галонів дизельного палива з несправного генератора в комплексі космічного спостереження минулого року. Корінні жителі Гаваїв стверджують, що проєкт оскверняє священні місця та негативно впливає на їх психічне, емоційне та духовне здоров’я. Інші проєкти телескопів на Гавайських островах також стикалися з подібною протидією в минулому.

Плани щодо об’єкта AMOS STAR включають до семи телескопів, закритих куполами, які будуть побудовані на розробленому майданчику, що прилягає до обсерваторії Халеакала та 15-ї ескадрильї космічного спостереження комплексу космічного спостереження Мауї, звідки нові телескопи керуватиметься дистанційно. Будівництво нового об’єкта потребуватиме волоконно-оптичних з’єднань, асфальтованого під’їзду та паркування та інших покращень на території.

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Джерело: Space.com