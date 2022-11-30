“Газлайтинг” — головне слово 2022 року за версією онлайн-словника Merriam-Webster

У 2022 році кількість пошукових запитів терміну “газлайтинг” в онлайн-словнику Merriam-Webster зросла на 1740%.
На ресурсі “газлайтинг” визначають як “дію або практику грубого введення будь-кого в оману, особливо для власної вигоди”. Merriam-Webster називає його головним словом у 2022 році ще й тому, що воно нині стало “улюбленим словом для сприйняття обману”.
“Газлайтинг” охоплює й деякі інші загальні терміни, які ми зазвичай асоціюємо з дезінформацією, у тому числі слова “діпфейки” і “фейкові новини”.
Як з’явилось слово “газлайтинг”?
Появою цього терміну можна завдячувати п’єсі 1938 та фільму 1944 року під назвою “Газове світло” / Gaslight. В обох творах чоловік намагається обдурити свою дружину, змусивши її думати, що вона божеволіє. Він запевняє жінку, що газові ліхтарі в їхньому будинку (що блимають під час того, як він на горищі займається “підлими справами”) насправді не гаснуть.
І п’єса, і фільм користувалися шаленою популярністю: першу представили більш ніж у 1000 постановках на Бродвеї, а фільм 1944 року був номінований на кращий фільм і виграв “Оскар” для акторки Інгрід Бергман.
У контексті фільму “газлайтинг” означає “психологічне маніпулювання людиною протягом тривалого часу, яке змушує жертву сумніватися у реальності”.
“Газлайтинг” у політиці та медіа
“Газлайтинг” за останні кілька років став поширеним терміном, особливо у “століття дезінформації”, зазначається на сайті словника Merriam-Webster. У 2017 році оглядач CNN заявив, що президент Дональд Трамп “газлайтить всіх нас” після того, як той заперечив кілька публічних заяв. CNN знову використав це слово у 2021 році, щоб описати, як Трамп применшив серйозність штурму Капітолія 6 січня.
За даними Національної гарячої лінії з питань домашнього насильства, “газлайтинг” — це також “форма емоційного насильства”.
The New York Times цього року написала про “медичний газлайтинг” — коли лікарі виписують деяких пацієнтів, зокрема жінок та темношкірих людей, применшуючи серйозність їхніх симптомів.
Цього року слово продовжувало проникати до популярних засобів масової інформації: “Gaslit” — це назва серіалу з Джулією Робертс у головній ролі, дія якого відбувається під час Вотергейтського скандалу 70-х роківВотергейтський скандал — політичний скандал у США 1972—1974, що закінчився відставкою президента країни Річарда Ніксона, єдиною в історії США відставкою президента.
Молоді, багаті персонажі “Тіла, тіла, тіла” / Bodies Bodies Bodies також звинувачують один одного в газлайтингу, коли напруження наростає. У сатиричному серіалі каналу HBO “Білий лотос” / The White Lotus, а також у недавньому фільмі “Не хвилюйся, серденько” / Don’t Worry Darling (обидва належать Warner Bros. Discovery) персонажі також “газлайтять” один одного.
Інші популярні слова 2022 року
Серед інших популярних термінів 2022 року, онлайн-словник відзначає слова, які відображають конкретні події або епізоди року. “Газлайтинг” своєю чергою належить явищу, яке не швидкоплинне, а скоріше вкоренилося в нашому житті, пишуть на сайті Merriam-Webster.
- Олігарх / Oligarch
Після російського вторгнення в Україну країни, у тому числі США та Великобританія, запровадили санкції проти російських олігархів та їхніх сімей. Пошуки слова зросли на 621% на початку березня 2022 року.
Війна в Україні також викликала сплеск запитів на слова “Санкції”, “Армагеддон” та “Призовник”.
- Омікрон / Omicron
Всесвітня організація охорони здоров’я використовує грецькі літери (альфа, бета, гамма, дельта) для позначення варіантів вірусу COVID. У листопаді 2021 року обрали “омікрон”, 15-ту літеру грецького алфавіту. Цей варіант став однією з найпоширеніших форм COVID у 2022 році.
- Кодифікувати / Codify
У 2022 році кількість пошуків слова зросла на 193% за рік завдяки рішенню Верховного суду про скасування Ро проти Вейда 24 червняРо проти Вейда — історичне рішення Верховного суду США, яким стверджено, що Конституція США захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без надлишкових державних обмежень.. Кодифікація означає процес, за допомогою якого Конгрес може приймати закони; слово буквально означає “скласти кодекс”.
- ЛГБТКIA / LGBTQIA
Акронім LGBTQIA додає кілька літер до старіших і більш звичних абревіатур LGBT і LGBTQ, причому повна абревіатура означає “лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери, квір, інтерсексуали та асексуали”. Цю абревіатуру часто шукали (зростання на 1178%) протягом усього червня, місяця Прайду, коли в усьому світі відзначають права, рівність і культуру LGBTQIA.
- Істота розумна / Sentient
У червні, коли інженер Google заявив, що чат-бот компанії зі штучним інтелектом розвинув свідомість, схожу на людську, кількість пошукових запитів слова “sentient” зросла на 480%.
- Суглинистий / Loamy
Слово у популярних головоломках Wordle і Quordle, за визначенням якого ігри часто посилали до словника.
- Рейд / Raid
Коли на початку серпня ФБР обшукало будинок колишнього президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, дехто назвав цю подію “рейдом”, в результаті чого кількість пошукових запитів слова зросла на 970%.
- Королева-консорт / Queen Consort
Смерть королеви Єлизавети II завершила цілу епохи та стала центром міжнародної уваги. Інтерес громадськості до монархії часто пов’язаний з церемоніями та ритуалами інституції, включаючи коронації, королівські весілля та похорони. Оголошенням про смерть королеви визнали нового короля та його дружину Каміллу, нагороджену титулом королеви-консорта, і цей термін швидко вилетів на вершину пошуку.
Джерело: CNN, Merriam-Webster