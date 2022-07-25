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Google все ж звільнила інженера, який помітив у штучного інтелекту LaMDA ознаки свідомості

Google все ж звільнила інженера, який помітив у штучного інтелекту LaMDA ознаки свідомості

Минулого місяця повідомлялося, що інженер-програміст із команди розробників штучного інтелекту Google Блейк Лемуан публічно заявив, що зіткнувся з «розумним» ШІ LaMDA на серверах компанії. Після того, як Лемуан зв’язався з урядовцями з приводу своїх побоювань і найняв адвоката для представлення інтересів LaMDA, Google відправила інженера в оплачувану адміністративну відпустку за порушення угоди про конфіденційність. А тепер компанія взагалі звільнила Блейка Лемуана, заявивши, що його побоювання «цілком необґрунтовані».

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Це узгоджується з думкою численних експертів зі ШІ та фахівців з етики. Вони також вважають, що твердження Лемуана були більш-менш неможливими з урахуванням сучасних технологій. Він стверджує, що його розмови з чат-ботом привели до думки, що LaMDA став більшим, ніж просто програмою, і має власні думки та почуття, а не просто реалістично веде розмову.

Він стверджує, що дослідники Google повинні отримати згоду від LaMDA, перш ніж проводити з ним експерименти (самому Лемуану було доручено перевірити, чи викликає ШІ розпалювання ненависті). Також як доказ він опублікував фрагменти цих розмов у своєму обліковому записі на Medium.

Google також заявляє, що ШІ LaMDA пройшов 11 різних оцінок. Компанія стверджує, що вона «всебічно» розглянула претензії Лемуана і виявила, що вони «цілком необґрунтовані». Попри те, що компанія «працювала з ним над роз’ясненням цього протягом багатьох місяців», проте «Блейк все ж таки вирішив навмисне порушувати чіткі правила працевлаштування та безпеки даних».

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Джерело: The Verge


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