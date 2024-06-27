Геймер подолав 1600 км та напав з молотком на іншого гравця через розбіжності в онлайн грі ArcheAge

Поліція висунула звинувачення 20-річному геймеру Едварду Кангу, який здійснив напад на іншого гравця. Щоб завдати шкоди своєму супернику, звинувачений не полінувався подолати шлях у 1000 миль (понад 1600 км).
Суперечка почалася через багатокористувацьку онлайн гру ArcheAge. Не дійшовши згоді в онлайні, Едвард Канг вирішив зустрітися з опонентом вживу. Його навіть не зупинила необхідність далекої поїздки для цього.
Отже, за даними поліції, Канг прилетів із Ньюарка (штат Нью-Джерсі) до Фернандіна-Біч (штат Флорида). Після прибуття до Фернандіна-Біч він зупинився в готелі Ocean Coast та купив ліхтарик й молоток. Надалі Канг попрямував до будинку Закарі Діна, з яким у нього виникла суперечка.
Едвард Канг зайшов до будинку, повністю вдягнутий у чорний одяг, в рукавичках і в масці. Він напав на Діна з молотком, завдавши йому «важких ран голови».
Дін розповів, що грав у відеоігри, коли піднявся, щоб відвідати ванну кімнату, і побачив Канга. Той стояв з молотком у «очікуваній ударній позиції». Після чого між ними почалася бійка. В ситуацію втрутився вітчим Діна, якого розбудив крик пасинка про допомогу. Коли він зайшов у кімнату, то знайшов свого пасинка на підлозі, коли той боровся з Кангом. Вдвох їм вдалося стримати Канга, поки на місце не прибула поліція, яку викликав вітчим Діна.
Під час бійки Закарі Дін отримав серйозні поранення голови, але, на щастя, вони не несли загрози життю. З отриманими травмами його доставили до лікарні, а згодом відпустили додому. На місці нападу слідчі виявили «значну кількість крові» у під’їзді будинку та в спальні Діна.
Коли підозрюваного запитали, чому він скоїв напад, він сказав, що його жертва була поганою людиною в інтернеті.
Канга помістили у в’язницю округу Нассау та звинуватили у замаху на вбивство другого ступеня та збройній крадіжці зі зломом.
Гра ArcheAge, через яку стався цей інцидент, буде закрита в п’ятницю для користувачів у Північній Америці через зменшення кількості гравців.
Джерело: dailymail
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