Геймер подолав 1600 км та напав з молотком на іншого гравця через розбіжності в онлайн грі ArcheAge

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Поліція висунула звинувачення 20-річному геймеру Едварду Кангу, який здійснив напад на іншого гравця. Щоб завдати шкоди своєму супернику, звинувачений не полінувався подолати шлях у 1000 миль (понад 1600 км).

Суперечка почалася через багатокористувацьку онлайн гру ArcheAge. Не дійшовши згоді в онлайні, Едвард Канг вирішив зустрітися з опонентом вживу. Його навіть не зупинила необхідність далекої поїздки для цього.

Отже, за даними поліції, Канг прилетів із Ньюарка (штат Нью-Джерсі) до Фернандіна-Біч (штат Флорида). Після прибуття до Фернандіна-Біч він зупинився в готелі Ocean Coast та купив ліхтарик й молоток. Надалі Канг попрямував до будинку Закарі Діна, з яким у нього виникла суперечка.

Едвард Канг зайшов до будинку, повністю вдягнутий у чорний одяг, в рукавичках і в масці. Він напав на Діна з молотком, завдавши йому «важких ран голови».

Дін розповів, що грав у відеоігри, коли піднявся, щоб відвідати ванну кімнату, і побачив Канга. Той стояв з молотком у «очікуваній ударній позиції». Після чого між ними почалася бійка. В ситуацію втрутився вітчим Діна, якого розбудив крик пасинка про допомогу. Коли він зайшов у кімнату, то знайшов свого пасинка на підлозі, коли той боровся з Кангом. Вдвох їм вдалося стримати Канга, поки на місце не прибула поліція, яку викликав вітчим Діна.

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Під час бійки Закарі Дін отримав серйозні поранення голови, але, на щастя, вони не несли загрози життю. З отриманими травмами його доставили до лікарні, а згодом відпустили додому. На місці нападу слідчі виявили «значну кількість крові» у під’їзді будинку та в спальні Діна.

Коли підозрюваного запитали, чому він скоїв напад, він сказав, що його жертва була поганою людиною в інтернеті.

Канга помістили у в’язницю округу Нассау та звинуватили у замаху на вбивство другого ступеня та збройній крадіжці зі зломом.

Гра ArcheAge, через яку стався цей інцидент, буде закрита в п’ятницю для користувачів у Північній Америці через зменшення кількості гравців.

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Джерело: dailymail

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