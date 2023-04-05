Genesis Market — все. ФБР та спецслужби інших країн ліквідували найбільший ринок крадених даних, що ймовірно керувався з росії

ФБР та у співпраці з правоохоронцями інших країн взяли під контроль доменні імена Genesis Market – найбільшого маркетплейса для торгівлі вкраденими акаунтами та програмами для їх використання. У вівторок звичайна сторінка входу у Genesis була замінена повідомленням про видалення, що закликає користувачів звертатися до ФБР, якщо вони мають додаткову інформацію про роботу сервісу. Деактивація Genesis отримала назву Operation Cookie Monster.

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На Genesis злочинці могли купувати цифрові боти, які використовували дані, вкрадені хакерами з пристроїв користувачів: інформацію з форм автозаповнення, збережені логіни, cookies та інші файли.

За різними оцінками, кількість оголошень на Genesis коливалася від 30 до 50 млн. Вкрадені дані імпортувалися у спеціальний браузер або у плагін Genesis, що дозволяло буквально на льоту змінювати логіни. Згідно з Netacea, у 2021 році на платформі Genesis було доступно не менше 350 000 ботів. Боти, що продаються на Genesis, були високої якості та могли коштувати до $450 за штуку.

Хоча ФБР та міжнародні правоохоронні органи закрили Genesis, неясно, чи зможуть вони затримати власників та адміністраторів Genesis, які, ймовірно, перебувають у росії чи російськомовному регіоні.

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Ліквідація Genesis суттєво ускладнить будь-які операції з вкраденими обліковими записами або даними користувачів. Крім ФБР, в операції взяли участь правоохоронці Австралії, Канади, Німеччини, Польщі, Швеції та Європейського Союзу.

Джерело: CNBC