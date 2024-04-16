Genesis відкрив в Могилянці безплатну двомісячну програму для розробників

Українська кофаундингова ІТ-компанія Genesis у партнерстві з факультетом інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) відкрили четвертий набір на щорічну двомісячну програму Genesis & KMA Software Engineering School 4.0 для розробників рівнів junior та middle.
Про це редакції повідомила прес-служба Genesis.
Навчання складається з:
- лекцій;
- практичних завдань;
- live refactoring сесій;
- воркшопів;
- code review сесій.
Учасники працюватимуть над власним проєктом, отримають корисний нетворк із лекторами та іншими учасниками програми.
Серед лекторів та експертів програми — спеціалісти продуктових ІТ-компаній Genesis, SKELAR, Solidgate, AMO, а також викладачі факультету інформатики НаУКМА.
Що в програмі?
Програма фокусується на викликах і підходах у розробці ІТ-продуктів та охоплює такі теми:
- чистий код, який легко підтримувати;
- архітектурні патерни, принципи та підходи до проєктування;
- роботу з хмарними сервісами;
- використання ефективних засобів безпеки;
- життєвий цикл розробки продуктів;
- специфіку роботи технічних команд у продуктових компаніях.
Як потрапити
Щоби взяти участь у програмі, необхідно пройти конкурсний відбір, який складається з тесту, практичного завдання та співбесіди. Заявки на участь приймаються до 8 травня 2024 року включно. Навчання розпочнеться 4 червня і триватиме близько двох місяців.
Подати заявку та ознайомитися з деталями програми, форматом навчання та відгуками випускників можна за посиланням.