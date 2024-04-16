Новини Україна 16.04.2024 о 11:27 comment views icon
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Genesis відкрив в Могилянці безплатну двомісячну програму для розробників

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Українська кофаундингова ІТ-компанія Genesis у партнерстві з факультетом інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) відкрили четвертий набір на щорічну двомісячну програму Genesis & KMA Software Engineering School 4.0 для розробників рівнів junior та middle.

Про це редакції повідомила прес-служба Genesis.

Навчання складається з:

  • лекцій;
  • практичних завдань;
  • live refactoring сесій;
  • воркшопів;
  • code review сесій.

Учасники працюватимуть над власним проєктом, отримають корисний нетворк із лекторами та іншими учасниками програми.  

Серед лекторів та експертів програми — спеціалісти продуктових ІТ-компаній Genesis, SKELAR, Solidgate, AMO, а також викладачі факультету інформатики НаУКМА.

Що в програмі?

Програма фокусується на викликах і підходах у розробці ІТ-продуктів та охоплює такі теми:

Онлайн-курс "Продуктова аналітика" від Laba.
Станьте універсальним аналітиком, опанувавши 20+ інструментів для роботи з будь-яким продуктом.
Дізнатись більше про курс
  • чистий код, який легко підтримувати;
  • архітектурні патерни, принципи та підходи до проєктування;
  • роботу з хмарними сервісами;
  • використання ефективних засобів безпеки;
  • життєвий цикл розробки продуктів;
  • специфіку роботи технічних команд у продуктових компаніях.

Як потрапити

Щоби взяти участь у програмі, необхідно пройти конкурсний відбір, який складається з тесту, практичного завдання та співбесіди. Заявки на участь приймаються до 8 травня 2024 року включно. Навчання розпочнеться 4 червня і триватиме близько двох місяців. 

Подати заявку та ознайомитися з деталями програми, форматом навчання та відгуками випускників можна за посиланням


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