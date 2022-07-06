Gigabyte анонсувала 54,6-дюймовий ігровий монітор AORUS S55U з ОС Android

Компанія Gigabyte повідомила про випуск нового великоформатного ігрового монітора AORUS S55U. Новинка виконана на базі технології Quantum-Dot, містить матрицю VA та 132 зони локального затемнення.

Ігровий монітор Gigabyte AORUS S55U має діагональ 54,6 дюйма та роздільну здатність 4K. Пристрій також характеризується частотою оновлення зображення 120 Гц і часом відгуку матриці 2 мс при перемиканні між градаціями сірого. Типова яскравість зображення становить 500 кд/м2, пікова яскравість – 1500 кд/м2, контрастність – 5000:1. Монітор забезпечує охоплення 96% колірної гами DCI-P3.

Новинка оснащена двома роз’ємами HDMI 2.1, двома роз’ємами HDMI 2.0, портами USB 3.2 та USB 2.0, роз’ємом для підключення навушників. Також у пристрої є два динаміки потужністю по 10 Вт, мережний роз’єм, модулі бездротового зв’язку Wi-Fi та Bluetooth. Завдяки вбудованій ОС Android користувачі можуть запускати програми YouTube, Netflix та Chromecast для стримінгу контенту.

Рекомендована роздрібна ціна ігрового монітора Gigabyte AORUS S55U поки що не повідомляється.

Джерело: videocardz