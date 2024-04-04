GIGABYTE пропонує в Україні ігрові OLED-монітори: діагональ від 27 до 49 дюймів та ціна 55 тис. грн. для топової моделі

Компанія GIGABYTE повідомила про вихід на український ринок нових ігрових OLED-моніторів: Aorus CO49DQ, FO32U2P, FO32U2 та FO27Q3.

Монітор GIGABYTE Aorus CO49DQ отримав OLED-панель діагоналлю 49 дюймів зі співвідношенням сторін 32:9. Таким чином, площа зображення у цієї моделі дорівнює двом моніторам з діагоналлю 27 дюймів (та співвідношенням 16:9), проте в цьому випадку зображення повністю безшовне. Монітор може одночасно відображати картинку з комп’ютера та смартфона або планшета або ноутбука.

Монітор GIGABYTE Aorus CO49DQ має панель із роздільною здатністю 5120×1440 пікселів та часом відгуку 0,03 мс. Також панель забезпечує 10-бітне відтворення кольорів та охоплення 99% простору DCI-P3. Додатково повідомляється про підтримку частоти оновлення 144 Гц з FreeSync Premium Pro, сертифікацію DisplayHDR True Black 400, пікову яскравість 400 кд/м² та заводське калібрування (Delta E < 2) з індивідуальним сертифікатом калібрування.

Монітор GIGABYTE Aorus CO49DQ вже можна купити в Україні за ціною від 55 тис. грн.

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Дисплеї GIGABYTE Aorus FO32U2P та FO32U2 оснащені OLED-панелями діагоналлю 31,5 дюйма та роздільною здатністю 4K (3840х2160 пікселів). Ці моделі підтримують частоту оновлення 240 Гц та час відгуку 0,03 мс. Новинки також підтримують FreeSync Premium Pro та забезпечують рівень контрастності 1500000:1. Пристрої мають 10-бітну панель, яка здатна охопити 99% кольорового простору DCI-P3. Відмінність між моделями FO32U2P та FO32U2 у тому, що перша підтримує функцію Daisy Chain, тобто з’єднання кількох моніторів між собою через входи та виходи DisplayPort, при цьому на кожен монітор може виводитись окреме зображення.

27-дюймовий монітор GIGABYTE Aorus FO27Q3 має роздільну здатність 2,5K (2560×1440 пікселів) та забезпечує частоту оновлення 360 Гц. Також присутня 10-бітна панель з охопленням 99% DCI-P3, підтримка кадрової синхронізації FreeSync Premium Pro, сертифікація DisplayHDR True Black 400. Монітор проходить заводське калібрування: кожен дисплей отримує індивідуальний сертифікат, який підтверджує, що значення ΔE менше 2.

Монітори GIGABYTE Aorus FO32U2P, FO32U2 та FO27Q3 будуть доступні в Україні в другому кварталі 2024 року.