Goat Simulator 3 про пригоди пустотливого цапа вийшла на Android і iOS за ціною $13

Улюблений багатьма цап, що сіє хаос навколо себе, повертається на мобільні пристрої із запуском гри Goat Simulator 3 на iOS та Android.

Як і раніше, гравець має керувати невгамовним цапом, який виконує трюки та псує життя оточуючим. Ціль полягає в тому, щоб зіпсувати день якомога більшій кількості NPC. У Goat Simulator 3 руйнівна сила парнокопитного посилена за допомогою різних допоміжних інструментів, таких як реактивні ранці, ракетні установки та посилені роги. Також тварині можна додати різноманітні модні аксесуари.

Мобільні версії пропонують практично той же набір функцій, що і версія, що вийшла раніше для PS5, Xbox Series X/S і ПК, зокрема, підтримку кооперативного багатокористувацького режиму. Інші мобільні функції включають кілька варіантів кіз (високих, риб’ячих, в капелюхах), «пристойну кількість» квестів у відкритому світі, мініігри та багато іншого.

Слід зазначити, що попри назву Goat Simulator 3, насправді це друга гра у серії. Розробник пропустив номер 2, випустивши продовження через 8 років після оригінальної Goat Simulator.

Goat Simulator 3 продається на Android та iOS за ціною $13 (539,99 грн), що є чималою сумою для мобільної гри.