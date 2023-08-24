Дрейфуюча ціль місії ESA зі збору космічного сміття ClearSpace-1 сама постраждала… від космічного сміття

У 2026 році Європейське космічне агентство (ESA) запланувало місію ClearSpace-1, яка ставить на меті очищення орбіти від космічного сміття. Головна ціль — забрати дрейфуючий 112-кг адаптер корисного навантаження VESPA, запущений ще 2013 року на ракеті Vega, яка доставила супутники Proba-V, VNREDSat-1 і ESTCube-1 на орбіту Землі.

Проте 10 серпня 18-а ескадрилья космічної оборони США повідомила ESA, що вони помітили поблизу VESPA нові шматки сміття. Це свідчить про те, що об’єкт розпався на більш дрібні частини через зіткнення зі ще одним шматком космічного сміття.

Наявна інформація вказує на те, що найбільш ймовірною причиною події був удар надшвидкого маленького не відстежуваного об’єкта, що призвело до вивільнення нових фрагментів із низькою енергією. Попередня оцінка вказує на те, що підвищення ризику зіткнення для інших місій через ці фрагменти є незначним. — із докладу ESA.

Подальші дослідження Інституту високочастотної фізики та радіолокаційної техніки Фраунгофера (TIRA) в Німеччині та члени польської «Європейської оптичної мережі» (за контрактом ESA) вказують на те, що головний об’єкт залишається недоторканим, а його орбіта не зазнала істотних змін.

Поки збираються додаткові дані про подію, розробка місії ClearSpace-1 триватиме, як і було заплановано. Подальший аналіз займе ще кілька тижнів. Втім, ця фрагментація лише підкреслює важливість місії ClearSpace-1 та необхідність зменшити кількість сміття на орбіті.