Google здійснила мрію офісних працівників: Workspace Intelligence як ШІ-шар для Gmail, Drive, Docs і Chat

На конференції Google Cloud Next ’26 у Лас-Вегасі компанія Google представила Workspace Intelligence — новий семантичний рівень для Google Workspace, що перетворює розрізнені листи, чати та файли на єдину інтелектуальну систему.
За словами Google, це не просто набір нових функцій: платформа отримала здатність розуміти складні смислові зв’язки між вашими документами, активними проєктами, колегами та корпоративною базою знань. Центральний елемент оновлення — функція Ask Gemini in Chat, яку Google позиціонує як “командний рядок для всієї вашої роботи” просто у вікні чату. Вона формує щоденний брифінг із пріоритетними завданнями та непрочитаними темами, генерує документи й презентації, планує зустрічі й знаходить потрібні файли за описом.
Окрім Workspace, Gemini тепер підключений до зовнішніх інструментів — Asana, Jira та Salesforce — без необхідності залишати чат. У Gmail з’явилися AI Inbox і AI Overviews у пошуку: перший пріоритизує вхідні листи за важливістю, другий — синтезує ключові тези з кількох гілок листування за одним запитом. У Google Drive Drive Projects дозволяють централізовано організовувати файли й листи навколо конкретного проєкту, а функції AI Overviews і Ask Gemini тепер загальнодоступні. Google Docs отримав можливість генерувати інфографіку на основі даних та редагувати документ відповідно до коментарів.
Google Sheets тепер дозволяє будувати або редагувати таблиці через природну мову — модель синтезує дані з файлів, листів і вебу. Google Slides — повноцінна генерація презентацій за одну команду, з автоматичним дотриманням корпоративних шаблонів. Workspace Intelligence будується на тій самій захищеній інфраструктурі, що й решта Workspace: дані не переглядаються людьми, не використовуються для реклами і не застосовуються для навчання моделей без дозволу адміністратора.
Передбачено також прив’язку обробки даних до США та ЄС і підтримку шифрування на стороні клієнта. Окремо Google анонсувала Rapid Enterprise Migration — інструмент, що прискорює перехід з Microsoft 365 до Google Workspace у п’ять разів, зокрема для юридичних і фінансових команд. Це прямий удар по позиціях Microsoft: як ми писали раніше, частка активних користувачів Microsoft 365 Copilot серед тих, у кого є одночасний доступ до конкурентних платформ, впала до 8% — найнижчий показник серед усіх великих ШІ-сервісів.
За даними Google, Workspace вже використовують Colgate-Palmolive, Compass Real Estate, Korean Airlines і Natura. Найближчим часом Workspace Intelligence почне поступово розгортатись для корпоративних клієнтів — детальний графік оприлюднено у Workspace Updates Blog.
Коментар експерта Cloudfresh, учасника Google Cloud Next 2026:
Workspace Intelligence — це момент, коли AI у робочих інструментах перестає бути “асистентом”, а контекст стає головним активом. Найцікавіше тут те, що змінюється не інтерфейс, а сама логіка роботи в Google Workspace. Chat фактично стає точкою входу, де достатньо сформулювати задачу, а система сама підтягує потрібний контекст, взаємодіє з інструментами і підлаштовуються під стиль роботи користувача.
По суті, Google збирає нову базову модель роботи навколо трьох речей — агентів, контексту і безпеки. І тут важливо, що цей рівень AI одразу будується як enterprise-ready: дані не переглядаються людьми, не використовуються для реклами і не застосовуються для навчання моделей без дозволу.
Для компаній це означає доволі радикальну річ: конкурентною перевагою стає не те, які інструменти ти використовуєш, а те, наскільки швидко вони разом можуть перетворити інформацію на рішення.
Олег Максимович
Співзасновник, General Manager, Cloudfresh 🌥️
Джерело: Google Cloud Next ’26
