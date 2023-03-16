Microsoft Copilot — новий ШІ-помічник, який працюватиме за вас у Word, Excel та інших програмах Office

Прогрес, мабуть, ще ніколи не був настільки швидким: щойно Google представила набір ШІ-функцій для своєї хмарної платформи та пакету продуктивності Workspace — OpenAI випустила останню версію мовної моделі GPT-4. А за два дні після цього Microsoft анонсує Microsoft 365 Copilot — із генеративними можливостями ШІ для продуктів Office.

Copilot у Word, Excel, PowerPoint, Outlook та Teams можна використовувати для створення тексту, аналізу числових даних, створення нових дизайнів, узагальнення електронної пошти, обговорень у чаті та багато іншого. Під час презентації Microsoft показала, що ШІ може виконувати різні запити за лічені секунди — тоді як людині для цього зазвичай потрібно пів години чи більше.

Наприклад, технологія змогла написати електронний лист в Outlook, щоб запросити друзів на випускний вечір у середній школі. Потім у PowerPoint Copilot створила презентацію старшокласника, узявши фотографії з його облікового запису OneDrive.

В іншому прикладі Microsoft показала, як Copilot створює бізнес-пропозицію в Word, ґрунтуючись на даних з попередніх документів користувача (функція, відома як Microsoft Graph); робить коротке узагальнення на початку; а згодом переводить пропозицію в презентацію PowerPoint.

Microsoft Graph дозволяє програмам «бачити» такі речі, як ваші електронні листи, календар, документи та іншу інформацію, яка зберігається в хмарі Microsoft, як-от Outlook.com, OneDrive, Office 365, Teams тощо. Для цілей генеративного інструменту на основі ШІ — ця інформація стає неймовірно цінною, оскільки забезпечує важливий контекст для створення вмісту. Іншими словами, Copilot не просто створює вміст або вносить пропозиції з нуля, він робить це, знаючи вміст документів, які ви створюєте, електронні листи, які ви надсилаєте й отримуєте, ваш розклад зустрічей і підсумки тощо.

Тим часом у програмі Excel Copilot зміг проаналізувати дані та надати підсумки ключових тенденцій. Також він може створювати додаткові графіки, що виділяють різні бізнес-сценарії. А у Teams система відвідає нараду замість вас, створивши стенограму та нотатки ключових моментів. Згодом Copilot можна поставити запитання для отримання додаткової інформації.

«Ця нова ера обчислювальної техніки відкриє абсолютно новий спосіб роботи», — сказав корпоративний віцепрезидент Microsoft Джаред Спатаро під час заходу.

На початку Microsoft зробить технологію доступною для «невеликої кількості клієнтів» (це 20 компаній), а для ширшого загалу почне розповсюджувати її у найближчі місяці.

Джерело: PCmag, Techspot