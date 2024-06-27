У 1990-х роках мексиканський фізик-теоретик Мігель Алькуб’єрре запропонував новий гіпотетичний тип варп-двигуна, який дозволив би космічному кораблю подорожувати швидше світла. Він змушує тканину простору розширюватися попереду та стискатися позаду корабля. Корабель перебував би «варп-бульбашці», яка б захищала космічних мандрівників.

Вчені вважають, що можливість існування такого двигуна відкриває нові шляхи для виявлення слідів існування розвинених інопланетних цивілізацій за допомогою таких інструментів, як Лазерна інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія (LIGO). У статті на Arxiv.org, яка ще не була рецензована, команда дослідників зрізних університетів, включаючи Оксфорд та Інститут Макса Планка, припускає, що колапс викривленої бульбашки Алькуб’єрре може генерувати гравітаційні хвилі, які можна виявити.

Звичайно, існування такого космічного корабля викликає багато питань. По-перше, зупинитися кораблю може бути надзвичайно важко, оскільки пасажири не можуть впливати на світ за межами варп-бульбашки. Ще один виклик — стабільність системи:

«Немає (наскільки нам відомо) відомого рівняння стану, яке підтримувало б характеристики варп-приводу в стабільній конфігурації протягом тривалого часу. Тому, хоча можна вимагати, щоб спочатку варп-міхур був постійним, він швидко відійде від цього стану, і в більшості випадків деформації простору-часу зникне або згорнеться у центральну точку».

Але через таку нестабільність його також можна виявити. Якби варп-міхур зруйнувався, він міг би створити гравітаційні хвилі, які б дуже відрізнялися від наслідків типових подій, таких як колапс нестабільної нейтронної зірки або зіткнення двох чорних дір. Однак наразі висновок авторів є не чим іншим, як захопливим уявним експериментом. Потрібна подальша робота, щоб зрозуміти характеристики варп-сліду та методи його виявлення.

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Джерело: The Byte

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