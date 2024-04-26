ГУР знищило російський вертоліт Ка-32 на аеродромі міноборони рф у москві

У ніч на 26 квітня українські захисники провели успішну операцію та знищили військову техніку загарбників в самісінькому серці російської імперії. Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) спалили російський багатоцільовий гелікоптер Ка-32, що перебував на аеродромі Остафьєво в москві.

Аеродром, на якому перебував вертоліт, належить міністерству оборони рф та експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром». Російські загарбники використовували цей борт Ка-32 для авіаційної підтримки дій російської окупаційної армії. Фактично він застосовувався для цілей логістики та операцій з евакуації.

Зазначимо, Ка-32 – це багатоцільовий транспортний вертоліт. Він може мати велику кількість модифікацій та використовуватися для виконання широкого кола завдань. Залежно від модифікації, вертоліт може мати вантажопідйомність до 7 тон.

Ка-32 було прийнято в експлуатацію у 1986 році. З того часу було виготовлено понад 160 одиниць цієї моделі, в тому числі для інших держав. Тепер в окупантів стало на один вертоліт менше. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного російського вторгнення було знищено вже 325 вертольотів окупантів.

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