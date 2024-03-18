Характеристики екрана Sphere у Лас-Вегасі: два 16K дисплея, 4 ПБ флеш-пам’яті зі швидкістю 400 ГБ/с

Las Vegas Sphere ─ це найбільший у світі кулеподібний світлодіодний екран, що використовується для відображення концертів та різноманітного розважального контенту. Сфера здатна створювати справді видатні візуальні ефекти ─ від планет і супутників до ексклюзивних творів мистецтва. Це спільний проєкт Sphere Entertainment та Hitachi Vantara, дочірньою компанією Hitachi.

Після нещодавнього повноцінного запуску Sphere під час концерту U2 компанія Sphere Entertainment поділилася технічними характеристиками цього грандіозного екрана. Площа Сфери становить 580 000 квадратних футів (53884 м2), а площа внутрішньої сторони — 160 000 квадратних футів (14865 м2).

Як внутрішній, так і зовнішній екрани підтримують вивід відео з роздільною здатністю 16K. Кожен з них покладається на набір з 27 вузлів, кожен з яких забезпечує потокову передачу в 4K через ПЗ Hitachi Vantara. Система містить колосальні 4 ПБ (1 ПБ = 1024 ТБ) флешпам’яті зі швидкістю передачі даних 400 ГБ/с. Також використовується повна колірна субдискретизація 4:4:4. Дисплеї характеризуються затримкою близько 5 мс або менше.

Сучасні фільми та ігри не забезпечують відтворення контенту в роздільній здатності 16K. Однак ця проблема вирішується шляхом відповідної оптимізації наявного контента та використання власної камери Sphere Entertainment Big Sky, яка може знімати з роздільною здатністю до 18K.

Джерело: tomshardware

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