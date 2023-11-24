HMD Global (Nokia) лідирує на ринку функціональних мобільних телефонів ─ IDC

Компанія HMD Global, що займається виробництвом мобільних телефонів та смартфонів під брендом Nokia, оголосила про своє лідерство на ринку функціональних телефонів. Посилаючись на результати аналізу IDC, HMD Global заявляє, що вона посіла перше місце на ринку телефонів у третьому кварталі 2023 року.

На жаль, ні HMD Global, ні IDC не надали детального звіту про ринок функціональних телефонів у третьому кварталі 2023 року. Тому немає відомостей про те, який обсяг цього ринку в кількісному чи грошовому вимірах, і які компанії намагалися скласти конкуренцію HMD Global. Відомо лише, що компанія займає 30,7% ринку за показником вартості та 22,4% за обсягом. Це свідчить про зміцнення позицій HMD Global порівняно з попереднім кварталом.

У HMD Global заявляють, що успіху Nokia сприяли 4 ключові фактори. Один з них – це функціональні телефони з інтеграцією UPI (Unified Payments Interface), що дає змогу розширити можливості пристроїв та забезпечити безпечні цифрові транзакції.

Компанія також оновила свої головні моделі, додавши новий дизайн та яскраві кольори. До списку увійшли Nokia 105 2022, Nokia 110, Nokia 110 4G, Nokia XpressAudio та Nokia 2660 Flip.

Представник HMD Global заявив, що компанія планує розвивати ці досягнення та зберігати лідируючі позиції на ринку функціональних телефонів.

Джерело: gsmarena