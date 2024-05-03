HMD випустить оновлену версію 25-річного телефону Nokia 3210 з ціною €89

Останнім часом HMD приділяє чимало уваги простим мобільним телефонам. Нещодавно вона анонсувала «веселі» кнопкові телефони Nokia 215 4G, Nokia 225 4G та Nokia 235 4G. І, судячи з чуток, зупинятися на цьому вона не збирається. Новий витік стверджує, що HMD планує перевипустити один з найулюбленіших телефонів минулого – Nokia 3210, що вийшов 25 років тому.

Оригінальний Nokia 3210 був випущений 1999 році й був відомий як «мобільний телефон», яким, здавалося, володіє практично кожен. Нещодавно HMD натякнула в X (Twitter), що незабаром перезавантажить серію Nokia classic. А тепер завдяки фінському роздрібному продавцю Giganti ми знаємо, що це буде рімейк Nokia 3210.

Очікується, що відроджена версія Nokia 3210 буде офіційно анонсована 8 травня, а продажі розпочнуться 15 травня. Дизайн не є точною копією – є схожість у розташуванні кнопок, але в іншому він, можливо, ближчий до Nokia 3310 початку 2000-х років.

Разом з тим, новий телефон Nokia 3210 отримав кілька покращень та сучасніших функцій. Серед них згадуються 2,4-дюймовий кольоровий екран QVGA (проти 1,5-дюймового монохромного дисплея оригіналу) і додавання 2-мегапіксельної камери з об’єктивом f/2.8 на задній панелі, яка може знімати відео 720p. Пристрій підтримуватиме мережі 4G, а батарея місткістю 1450 мАг повинна забезпечити кілька днів автономної роботи. Телефон матиме встановлену гру «Змійка».

Відповідно до витоку даних Giganti, ціна Nokia 3210 становитиме €89.

Джерело: techradar