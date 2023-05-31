Інтернет-мережі на деокупованих територіях прокладатимуть під землею — ініціатива Мінцифри та Nokia

Мінцифри разом з Nokia запускають пілотний проєкт, покликаний покращити стійкість зв’язку у прифронтових містах. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Зазначається, що через часті обстріли де окупованих міст нерідко спостерігаються проблеми зі зв’язком. Достатньо навіть одного уламку, який зачепить інтернет-кабель на стовпі, щоб на години або дні залишити людей без зв’язку. При цьому приблизно 20% України були під російською окупацією. І наразі ці території потребують повного відновлення телеком-інфраструктури.

Мінцифри та Nokia мають намір модернізувати інтернет-мережі. Для цього планується оновити телеком-обладнання та перейти на енергонезалежні інтернет-мережі. Вони будуть більш захищені та стійкі до обстрілів і знеструмлень. А замість опор кабель планується прокладати під землею. Як очікується, це дозволить забезпечити мешканців зв’язком навіть за критичних умов, а провайдерам не доведеться ризикувати життям.

Спочатку пілотний проєкт буде запущений на Херсонщині. Команди Мінцифри та Nokia нещодавно відвідали село Посад-Покровське. Зараз у селі всі інтернет-мережі зруйновано обстрілами та бомбардуваннями, а із засобів зв’язку є лише Starlink поблизу селищної ради. На першому етапі там проведуть оцінку та аналіз руйнувань. Далі відбудеться проєктування модернізованих мереж, будівництво та оновлення обладнання. Після пілотного запуску планується масштабувати ініціативу зі створення стійкого до обстрілів зв’язку на інші території.