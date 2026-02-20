tradfi
Новини Кіно 20.02.2026

"Історія іграшок 5" представила нових лиходіїв: планшет і екранний час

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Історія іграшок 5" представила нових лиходіїв: планшет і екранний час
"Історія іграшок 5"

“Історія іграшок 5” представила нових суперзлодіїв — планшет і екранний час. У трейлері іграшки змушені боротися за увагу Бонні з пристроєм у вигляді жаби на ім’я LilyPad.


За сюжетом, Бонні отримує планшет у коробці й майже одразу занурюється в нього, гортаючи екран із відсутнім поглядом, поки її іграшки стоять осторонь. Це переростає у пряме протистояння між Джессі та планшетом. Джессі каже: “Ти мене навіть не слухаєш”, а LilyPad відповідає: “Я завжди слухаю”.

Джессі стала головною після того, як Вуді пішов наприкінці “Історії іграшок 4”. Тепер, коли увага Бонні переключилася на екран, команда повертає свого старого лідера. У трейлері Вуді каже, що “іграшки для гри, але технології для всього”. Бонні — та сама дівчинка, якій Енді віддав свої іграшки у фіналі “Історії іграшок 3″. Саме тому новий конфлікт будується навколо зміни її інтересів: замість традиційних іграшок — цифровий пристрій.

"Історія іграшок 5" представила нових лиходіїв: планшет і екранний час
“Історія іграшок 5”

До озвучення повертаються Том Генкс і Тім Аллен як Вуді та Базз, а Джессі знову озвучує Джоан К’юсак. Сюжет стрічки “Історія іграшок 5” зачіпає реальну дискусію про вплив екранів на дитинство. Надлишок часу перед дисплеями пов’язують із проблемами уваги, поведінки та соціальних навичок, через що деякі країни навіть обговорюють обмеження соцмереж для дітей до 16 років.

Український трейлер мультфільму “Історія іграшок 5”


Трейлер мультфільму “Історія іграшок 5” в оригіналі

Попередній фільм франшизи вийшов у 2019 році, зібрав понад $1 млрд у світі та отримав “Оскар” за найкращу анімацію. Тепер головна загроза для іграшок — не нова модель у коробці, а пристрій, який забирає увагу дитини одним свайпом.

Прем’єра мультфільму “Історія іграшок 5” запланована на 19 червня.

Джерело: Business Insider

