Заборона смартфонів в школах Нью-Йорка показала, що діти не вміють визначати час по "годиннику зі стрілками"

Катерина Даньшина

Заборона смартфонів в школах Нью-Йорка показала, що діти не вміють визначати час по "годиннику зі стрілками"
Вчителі Нью-Йорку змушені навчати школярів “аналоговим” речам: після заборони смартфонів у закладах виявилось, що діти не вміють визначати час по стрілковому годиннику.

Помічниця директора середньої школи у Квінзі Тіана Міллен в інтерв’ю Gothamist розповідає, що цьогорічна заборона на смартфони в школах загалом мала позитивний ефект, серед іншого змусивши дітей бути уважнішими на уроках і спілкуватись одне з одним на перервах. Однак виявила один великий мінус — деякі молодші учні не вміють користуватися аналоговим годинником.

“Це важлива навичка, до якої вони не звикли”, — каже Міллен.

Цю тезу підтверджує Маді Морнінвег, яка викладає англійську в старшій школі на Мангеттені.

“Звучить постійне питання: “Міс, котра година?”. Всі хочуть знати, скільки хвилин залишилося до кінця уроку. … Зрештою, дійшло до того, що мене почали питати, що означають велика і мала стрілки”.

Згідно з даними місцевого департаменту освіти, учні вчаться “читати” годинники в першому та другому класах, але відсутність навичок наразі фіксують й у середній школі.

“Вони просто забули цю навичку, бо ніколи нею не користувались і просто дивились на смартфон”, — підтверджує 14-річна Шайєнн Френсіс, яка помітила занепокоєння своїх однокласників.

Натомість 15-річна Фарзона Якуба каже, що деякі учні просто лінуються визначити час самостійно.

“Іноді я відчуваю себе однією з “особливих”, бо розумію годинник. Але мені здається, що більшість просто лінуються і запитують вчителів. Навіть я іноді так роблю”.

Насправді занепокоєння щодо вміння учнів користуватися аналоговими годинниками виникло ще до заборони телефонів. У 2017 році дослідження, проведене в Оклахомі, показало, що лише кожна п’ята дитина віком від 6 до 12 років знала, як визначати по них час. Що ж, в сучасному світі це здається очікуваним, зважаючи, що годинник зі стрілками знайдеш не в кожному домі.

“Їх недостатньо використовують”, — додає Тревіс Малекпур, який викладає англійську мову та математику в Кардозо. Він сказав, що інтегрував визначення часу та керування календарями в деякі зі своїх уроків алгебри.

Водночас Кріс Перрі, виконавча директорка Інституту цифрових медіа та розвитку дитини, каже, що головне питання полягає в тому, чи є цей зсув “зниженням когнітивних здібностей”, або ж просто заміною. Вона послалась на дослідження зі сканування мозку, яке показало, що тримання книг у руках та письмо від руки загалом призводить до більшої активності мозку, ніж читання та друкування на екранах.

Кілька педагогів зазначили, що хоча учні відстають в “читанні” годинника, їхні цифрові навички є доволі сильними. Чимало шкіл мають складні програми програмування та робототехніки, а вчителі іноді самі звертаються до дітей за допомогою з технологіями.

Викладачка англійської Маді Морнінвег навела приклад, коли не могла відкрити PDF-файл для уроку через нове програмне забезпечення. Учні одразу прийшли на допомогу.

“Я панікувала, а вони сказали: “Міс, все гаразд”, і допомогли. Я відчула себе старою”.

Раніше ми писали про новий тренд серед зумерів, які чіпляють iPhone на стіни, щоб відчути досвід “стаціонарних дзвінків”, а також про детокс-табори в США, куди відправляють дітей, залежних від TikTok.

«Фабрика екранних ідіотів»: відомий нейробіолог про роль гаджетів у зниженні IQ дітей

