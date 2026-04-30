Інтрига на квітень 2028: Nintendo та Illumination анонсували таємничий новий мультфільм

Інтрига на квітень 2028: Nintendo та Illumination анонсували новий мультфільм / Illumination

Анімаційна франшиза Nintendo не збирається зупинятися. Universal оновила розклад релізів, і в ньому з’явився новий запис: “безіменний подієвий фільм Illumination/Nintendo” із датою виходу 12 квітня 2028 року.





Назва поки офіційно не підтверджена, але чергова відсутність Донкі Конга в “Супер Маріо Галактика в кіно” (“The Super Mario Galaxy Movie”), що зараз іде у прокаті, — сигнал доволі очевидний.

Ще раніше Nintendo подала заявку на авторські права для “безіменного повнометражного фільму про Донкі Конга”, і нові чутки лише підтверджують: горила отримає власний спінофф. Сет Роґен, який озвучував Донкі Конга у попередніх фільмах, за очікуваннями, повернеться до ролі.





Фанати сподіваються побачити повноцінне занурення в джунглі — з Дідді та Діксі Конгом, які раніше з’являлися лише в коротких камео. Чи буде це адаптація “Donkey Kong Country”, чи оригінальна історія з молодою Поліною — поки відкрите питання.

Квітень 2028-го стане вже третьою точкою в анімаційній лінійці за чотири роки. Перший мультфільм “Брати Супер Маріо” вийшов у 2023 році і задав стандарт для всіх наступних проєктів. “Супер Маріо Галактика в кіно” — зараз у кінотеатрах і вже стартував із понад $380 мільйонами зборів за перший уікенд. На 2027 рік запланований живий екшн “Легенда про Зельду” (“The Legend of Zelda”) від Веса Болла, зйомки якого щойно завершилися в Новій Зеландії.

Джек Блек, який озвучує Боузера, вже натякнув, що третій мультфільм про Маріо з’явиться у 2029 році. Якщо так, то схема стає зрозумілою: Nintendo і Universal чергуватимуть анімацію з живим кіно, плануючи мінімум один великий реліз щороку.

Джерело: IGN