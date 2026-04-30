Інтрига на квітень 2028: Nintendo та Illumination анонсували таємничий новий мультфільм

Софія Шадріна

Інтрига на квітень 2028: Nintendo та Illumination анонсували новий мультфільм / Illumination
Інтрига на квітень 2028: Nintendo та Illumination анонсували новий мультфільм / Illumination

Анімаційна франшиза Nintendo не збирається зупинятися. Universal оновила розклад релізів, і в ньому з’явився новий запис: “безіменний подієвий фільм Illumination/Nintendo” із датою виходу 12 квітня 2028 року.


Назва поки офіційно не підтверджена, але чергова відсутність Донкі Конга в “Супер Маріо Галактика в кіно” (“The Super Mario Galaxy Movie”), що зараз іде у прокаті, — сигнал доволі очевидний.

Ще раніше Nintendo подала заявку на авторські права для “безіменного повнометражного фільму про Донкі Конга”, і нові чутки лише підтверджують: горила отримає власний спінофф. Сет Роґен, який озвучував Донкі Конга у попередніх фільмах, за очікуваннями, повернеться до ролі.


Фанати сподіваються побачити повноцінне занурення в джунглі — з Дідді та Діксі Конгом, які раніше з’являлися лише в коротких камео. Чи буде це адаптація “Donkey Kong Country”, чи оригінальна історія з молодою Поліною — поки відкрите питання.

Квітень 2028-го стане вже третьою точкою в анімаційній лінійці за чотири роки. Перший мультфільм “Брати Супер Маріо” вийшов у 2023 році і задав стандарт для всіх наступних проєктів. “Супер Маріо Галактика в кіно” — зараз у кінотеатрах і вже стартував із понад $380 мільйонами зборів за перший уікенд. На 2027 рік запланований живий екшн “Легенда про Зельду” (“The Legend of Zelda”) від Веса Болла, зйомки якого щойно завершилися в Новій Зеландії.

Джек Блек, який озвучує Боузера, вже натякнув, що третій мультфільм про Маріо з’явиться у 2029 році. Якщо так, то схема стає зрозумілою: Nintendo і Universal чергуватимуть анімацію з живим кіно, плануючи мінімум один великий реліз щороку.

Чи зміг сиквел про Mario затьмарити успіх оригіналу в прокаті?

Спецпроєкти
Серія смартфонів REDMI Note 15: що показали офіційні випробування на міцність і захист від води
Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove

Джерело: IGN

Atomfall отримає серіал: творці Fleabag екранізують британський постапокаліпсис
"Супер Маріо Галактика в кіно" втер носа критикам: $34,5 млн, 91% від глядачів та новий рекорд
Nintendo шалено злиться на витоки про ігри для Switch 2, — колишній PR-директор
Виробництво завершено: екранізація The Legend of Zelda переходить до етапу монтажу
Вийшов тизерний трейлер нової "Оселі зла" / Resident Evil: Зак Креґґер перезапускає франшизу
В Україні запрацював застосунок Nintendo Today
Metro 2039 святкує перший мільйон вішлістів і дякує фанатам
Фанати The Last of Us Online запустили петицію: 700 підписів за добу і нагадування про гру, яку скасували на 80% готовності
"Диявол носить Prada 2" зібрав $10 млн на передпоказах і відкрив літній сезон у кінотеатрах
Оскар-2027 закриває двері для штучного інтелекту: нові правила забороняють ШІ-акторів і ШІ-сценарії
Колишня зірка WWE приєднується до каста "Декстер: Воскресіння" у 2 сезоні
Біг чи плавання: який спорт найкорисніший для серця
