Jabra припиняє випуск навушників та гарнітур — Elite 10 Gen 2 та Elite Active 8 Gen 2 стануть останніми моделями

Лише через кілька годин після анонсу двох нових пар навушників материнська компанія Jabra GN оголосила, що Elite 10 Gen 2 та Elite 8 Active Gen 2 знаменують собою кінець її бізнесу споживчих навушників. Це все, що вона написала для тривалої серії Elite після багатьох років випуску якісних продуктів.

Це рішення виглядає дещо раптовим. Раніше цього місяця Jabra запросила представників ЗМІ до своєї штаб-квартири в Копенгагені. Тепер, лише через пару тижнів, GN визнає, що «ринки змінилися» і намагання конкурувати з Apple, Samsung, Sony та незліченною кількістю інших брендів навушників більше не варті витрат.

«Інвестиції, необхідні для майбутніх інновацій і зростання в цьому дуже конкурентному просторі, вважаються невиправданими», — пише GN у своєму прес-релізі.

Якщо аналізувати ситуацію, поразка Jabra у боротьбі з набагато більшими конкурентами була неминучою. Пік для компанії припав на епоху Elite 65t / 75t між 2018 і 2020 роками, коли такі важковаговики, як Sony і Samsung, лише готувалися до завоювання ринку бездротових пристроїв і до того, як на ринг вийшла низка інших конкурентів.

Зрештою, компанія досягла того моменту, коли вона просто не могла більше витримувати такі важливі аспекти, як якість звуку, шумозаглушення тощо. А нещодавно модельний ряд Elite став надто роздутим і почав надавати перевагу кількості над якістю. Торішні навушники Elite 10 були надзвичайно зручні, проте вже не могли похвалитися якістю.

Джерело: The Verge