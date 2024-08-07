Календар старший за піраміди: археологи розшифрували 12000-річні символи в Туреччині

Археологи припускають, що 12-тисячолітні позначки на кам’яному стовпі в Гебеклі-Тепе можуть бути найстарішим сонячним календарем в історії, створеним на згадку про катастрофічне зіткнення з кометою.

Дослідники з Единбурзького університету виявили, що стародавні люди використовували різьблення на кам’яних стовпах Гебеклі-Тепе для фіксації астрономічних спостережень. Науковці проаналізували V-подібні символи на стовпах і дійшли висновку, що кожен такий знак міг позначати один день. На одному зі стовпів вони нарахували 365 днів, що відповідає сонячному року з 12 місячними циклами та 11 додатковими днями.

Особливу увагу привернуло зображення літнього сонцестояння. Його символізує V-подібна позначка на шиї істоти, схожої на птаха. Дослідники вважають, що це уособлення сузір’я, яке відповідало літньому сонцестоянню в той час.

Календар Гебеклі-Тепе випереджає інші відомі місячно-сонячні календарі на понад тисячу років. Це ставить під сумнів наші уявлення про астрономічні знання стародавніх людей.

Учені припускають, що різьблення в Гебеклі-Тепе можуть бути пам’яткою про зіткнення з кометою, яке сталося приблизно 10 850 року до нашої ери. Ця подія могла спричинити мінільодовиковий період тривалістю понад 1200 років і вимирання багатьох великих тварин.

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Доктор Мартін Світмен з Інженерної школи Единбурзького університету, який очолював дослідження, зазначив:

«Мешканці Гебеклі-Тепе були уважними спостерігачами неба, що цілком зрозуміло, з огляду на те, що їхній світ був спустошений ударом комети. Ця подія могла стати поштовхом до розвитку цивілізації, започаткувавши нову релігію та мотивуючи розвиток сільського господарства для протистояння холодному клімату».

Дослідження опубліковане у Taylor & Francis.

Джерело: Arkeonews