Кіберспортивну команду Monte не випустили на міжнародний турнір у Китаї

Українська кіберспортивна команда Monte не змогла виїхати з країни, щоб взяти участь в турнірі. Про це йдеться в повідомленні в офіційному Instagram-акаунті команди.

«На жаль, не дивлячись на всі наші зусилля, ми не змогли перетнути кордон України. Ми зробили все, що могли, аби зіграти на турнірі. Сподіваємось, що наступного разу нам вдасться гідно представити Україну на міжнародній арені», ─ написано в повідомленні команди.

Команда Monte планувала взяти участь в турнірі з CS2 ─ IEM Chengdu. Він проходитиме в Китаї з 8 до 14 квітня. Призовий фонд змагання становить $250 тис. Через вибуття зі змагання Monte її місце зайняла китайська команда Steel Helmet.

Цю ситуацію із сарказмом прокоментував коментатор Віталій Волочай. Надаємо його коментар з незначними коригуваннями цензури:

«Насправді те що Монте не випустили за кордон – це правильно! Якого питається х…, вони мають їздити на оці турніри незрозумілі від якихось ESL і піднімати свій рейтинг і якісь там досягнення??? Яка з цього користь?? Справжню користь треба приносити. Як наприклад Голова Правління Федерації Кіберспорту України Іван Данішевський, який приносить користь у Нью Йорку, Польщі, Італії і інших країнах. Як Денис Давидов, (тренер) Голова Комісії НОК України з кіберспорту. Як Едуард Анохін, операційний директор федерації кіберспорту. У них нема проблем з виїздом. І це правильно. Вони приносять користь українському кіберспорту, не те що якість там Монте», ─ написав Віталій Волочай.

Раніше проблеми з перетином українського кордону виникали у менеджера команди з Dota 2, оскільки «Ваш кіберспорт – це казки».