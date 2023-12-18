Кількість вакансій в українській IT-галузі впала до мінімуму за 5 років, зарплати найоплачуваніших фахівців знижуються – DOU

Профільний ресурс DOU опублікував результати дослідження українського ринку праці в IT-галузі. Дослідження засноване на результатах роботи власного сервісу jobs.dou.ua. В цілому, ситуація на ринку праці погіршується – вакансій стало менше, знайти роботу тепер складніше.

Зазначається, що цього року на jobs.dou.ua опубліковано 49 тис. вакансій — на 22 тис. менше, ніж у 2022-му. Це навіть менше, ніж було 5 років тому. Після рекордного 2021-го торік кількість вакансій зменшилася на 37%, а цього року — ще на 31%. Зменшення кількості вакансій призвело до рекордної конкуренції серед кандидатів. У 2021 році в листопаді на DOU було в середньому 4 відгуки на одну вакансію, торік — уже 17, а цього року — 37.

При цьому кількість нетехнічних вакансій на сайті зросла на 15% за рік, а технічних, навпаки, зменшилась — на 34%. Вакансій у маркетингу стало більше на 28%, у продажах — на 37%. Більш ніж у половину зросла кількість вакансій у фінансах, копірайтингу, більш ніж удвічі — у юриспруденції. Виняток — HR і рекрутинг (-38% за рік). У 2023 році було більш ніж на половину знизилась кількість вакансій для QA, Front-end, Java, Android, iOS, .NET, Data Science тощо, на 37% менше у DevOps.

Разом з тим почастішали звільнення айтівців ─ 16% опитаних взимку сказали, що їх звільнили, а восени таких було вже 25%. Пошук роботи зазвичай триває довше, ніж раніше (майже половина пошукачів витрачають два місяці й більше), і, зазвичай, завершується успіхом.

Вперше зрівнялась кількість айтівців у продукті й аутсорсі — їх тепер по 40%. Поки аутсорс потерпає від браку нових клієнтів і замовлень, деякі продуктові компанії почуваються краще і продовжують активно наймати працівників. На продуктові компанії припала майже половина всіх наймів з топ-50 у першому півріччі.

У першій половини 2023 року в зарплатах айтівців не було значних змін. Хоча середні зарплати сеньйорів стали на $100 меншими. Та і загалом є тенденція до зменшення зарплат найоплачуваніших фахівців. Водночас 56% айтівців, які знайшли роботу цього року, стали отримувати вищу зарплату.