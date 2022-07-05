“Київстар” оголосив про новий пакет допомоги «Вдвічі більше», завдяки якому абоненти отримають більше послуг у тарифах

“Київстар” оголосив про новий пакет допомоги: абоненти отримають значно більше послуг у тарифах. Зокрема абоненти передплати до кінця літа зможуть без доплат отримати удвічі більше послуг, ніж передбачено у їхньому тарифі. А контрактні та бізнес-клієнти в доповнення до основного обсягу послуг матимуть можливість підключити додаткові хвилини та гігабайти.

«Боротьба з російськими загарбниками йде на різних фронтах. Докладають надзусилля ЗСУ, лікарі й волонтери. А в тилу люди продовжують працювати, щоб підтримувати економіку й збирають на дрони та інше обладнання для армії. Мобільний зв’язок та інтернет відіграють у цьому важливу роль. Тому Київстар використовує кожну можливість, щоб підтримати наших абонентів. До кінця літа ми будемо без доплат надавати їм значно більше послуг», – коментує Тетяна Лукинюк, директорка з розвитку продуктів на масовому ринку Київстар.

Наприклад, абоненти передплати з тарифом LOVE UA, підключивши акцію, отримають 24 Гб мобільного інтернету та 2400 хвилин для дзвінків на всі мережі по Україні. Тоді як звичайні умови тарифу передбачають 12 Гб та 1200 хвилин відповідно.

А контрактні та бізнес-клієнти з підключенням ще однієї Суперсили отримають додаткові 5 Гб інтернету та 100 хвилин для дзвінків на всі мережі по Україні.

Щоб підтримати клієнтів додатковими послугами до 31 серпня включно для передплати діятиме акція «Вдвічі більше», а для контрактних та бізнес-клієнтів – акція «Більше хвилин і гігабайтів», яку можна буде активувати щомісяця. Жодних доплат за збільшення об’єму послуг Київстар знімати не буде.

Нашим клієнтам треба лише мати оплачений пакет послуг у своєму тарифі, а також активувати акцію одним із кількох способів:

у додатку Мій Київстар;

ввівши код *222#;

зателефонувати за безоплатний номером 222;

або у фірмових магазинах Київстар.

Нова пропозиція діє для більшості тарифних планів передплати, включно з ВСЕ РАЗОМ, для контракту та бізнес-клієнтів (за винятком деяких тарифів для пристроїв: SIM для пристроїв, SMART SIM, для М2М/IoT та інші).

Це черговий крок мобільного оператора для підтримки своїх клієнтів. Нагадаємо, що з 24 лютого Київстар вже надав абонентам безоплатних послуг або бонусів на суму, яка еквівалента 430 млн гривень. Для підтримки суспільства – виділив більш як 33 млн грн благодійної допомоги. А як надійний партнер держави – сплатив понад 4 млрд грн податків та зборів у бюджет країни.

Джерело: Київстар