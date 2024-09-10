Коли чекати на iPhone 16 в Україні та якою буде ціна? Відповіді Алло, Comfy та Rozetka

Вчора «прогриміла» традиційна осіння презентація Apple, на якій показали нові iPhone 16. У США дату старту продажів нових пристроїв призначили на 20 вересня, тоді як в Україні вони з’являться дещо пізніше і з вищою, ніж торік, ціною.

Як повідомляє Forbes.ua, який опитав ритейлерів «Фокстрот», Comfy, «Алло» та Rozetka, продажі iPhone 16 в Україні можуть стартувати 27 вересня — на тиждень пізніше, ніж в США (тоді як передзамовлення будуть доступні вже з 20 вересня).

«Передзамовлення відкриваються за тиждень до старту продажів. Так було в попередні роки, але як буде цьогоріч — ще невідомо», — кажуть у пресслужбі Rozetka.

Щодо вартості, то офіційно названі Apple цінники коливаються від $799 до $1199 залежно від моделі та обсягу пам’яті — в України офіційних цін поки не називають, однак припускають, що на старті продажів нові моделі будуть дорожчими за торішні iPhone 15 приблизно на 5-10% (за підрахунками Forbes, йдеться приблизно про 49 500–78 200 грн).

Наразі великі реселери чекають інформації щодо цін від офіційного дистриб’ютора техніки Apple в Україні — компанії «АСБІС-Україна». Водночас менші продавці, такі як eStore, Ябко, Yabluka, Icoola.ua та інші, вже відкрили попередні замовлення (останній оприлюднив ціни ще до презентації й вони стартують від 46 200 грн за модель зі 128 ГБ).

Реселери очікують, що попит на iPhone 16 буде на рівні з продажами попередніх моделей на старті (хоча у Фокстроті навіть прогнозують зростання на 25% у штуках порівняно з iPhone 15 до кінця 2024-го), тоді як у перші 4-6 тижнів для Pro-серії можливий дефіцит.

За даними Алло та Фокстрот, найпродаванішою моделлю у першому півріччі 2024 року був iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ, далі слідували iPhone 13 та iPhone 15 Pro. Тож базовій лінійці iPhone 16 прогнозують «помірніший» попит.

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