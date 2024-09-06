ITC запустить текстову трансляцію презентації Apple

9 вересня о 20:00 за Києвом стартує традиційна осіння презентація Apple, на якій покажуть iPhone 16 та інші новинки — паралельно з офіційною відеотрансляцією слідкувати за ходом подій можна на нашому сайті в текстовій версії.

Вікно з текстовою трансляцією відображатиметься внизу цієї сторінки (наразі там можна побачити відлік часу до заходу).

Чого очікувати від осінньої презентації Apple?

iPhone 16

Усі моделі нової лінійки iPhone 16 можуть отримати потужний чип A18, який дасть змогу впровадити нові функції на основі штучного інтелекту. iPhone 16 Pro та Pro Max можуть мати більші екрани — 6,3” та 6,9” відповідно, а також новий 5-кратний телеоб’єктив для покращення фотозйомки.

Pro-моделі можуть отримати налаштовувані кнопки дій та окрему кнопку для фотозйомки. Дизайн нових iPhone, ймовірно, залишиться схожим на попередні покоління, але з покращеннями в міцності. Усі моделі можуть отримати порт USB-C для швидшої зарядки й передачі даних.

Apple Watch Series 10

За чутками, Apple планує представити тоншу версію Apple Watch з більшими екранами. Нові моделі можуть мати розміри 45 мм та 49 мм, що збільшить площу дисплея приблизно на 12%. Компанія, можливо, використає нову технологію виготовлення корпусу з використанням смоли, що покриває мідь. Це дасть змогу зробити логічну плату тоншою та покращити водостійкість годинника. Apple також працює над функціями виявлення гіпертонії та апное сну, але їх можуть не встигнути впровадити до запуску через технічні складнощі.

Apple Watch Ultra 3

Ймовірно, ця модель збереже дизайн попередника без суттєвих змін. Однак Apple може оснастити годинник новим процесором, який стане основою для майбутніх оновлень з використанням штучного інтелекту. Є припущення, що Apple Watch Ultra 3 отримає нову технологію OLED-екрану з низьким енергоспоживанням, що може покращити час роботи від батареї. Як і в Series 10, тут також можуть з’явитися функції моніторингу кров’яного тиску та виявлення апное сну.

AirPods 4

Apple, за чутками, готує дві версії AirPods 4 з оновленим дизайном. Обидві моделі можуть отримати коротші ніжки, схожі на AirPods Pro, та порт USB-C замість Lightning. Дорожча версія може мати активне шумопоглинання, що раніше було доступне лише в Pro-моделі. Нові AirPods, ймовірно, успадкують чип H2 від AirPods Pro, що покращить якість звуку, збільшить час роботи від батареї та забезпечить підтримку Bluetooth 5.3. У дорожчій версії також може з’явитися динамік у футлярі для відстеження через Find My.

iPad mini 7

Новий iPad mini може отримати потужний чип A17 Pro, що значно підвищить його продуктивність. Очікуються покращення фронтальної та основної камер, а також підтримка новіших стандартів зв’язку — Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3.

Нове програмне забезпечення

Apple, найімовірніше, оголосить дати виходу iOS 18 для iPhone, iPadOS 18 для iPad, watchOS 11 для Apple Watch та tvOS 18 для Apple TV. Ці оновлення можуть з’явитися вже за кілька днів після презентації. Нові версії операційних систем принесуть користувачам свіжі функції та покращення у роботі пристроїв, можливо, з акцентом на ШІ та підвищення продуктивності.

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