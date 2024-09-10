Порівняння iPhone 16 Pro з iPhone 15 Pro та iPhone 14 Pro: що змінилось?

На заході «It’s Glowtime» 9 вересня Apple представила свої найновіші флагманські смартфони — iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. У цій статті ми порівняємо ці новинки та їхніх попередників: iPhone 15 Pro, Pro Max та iPhone 14 Pro, Pro Max.

iPhone 16 Pro: ключові зміни

На відміну від минулого року, коли відбувся перехід від нержавіючої сталі до титану, цьогорічний iPhone Pro зберігає свої матеріали корпусу. Apple все ще використовує титан 5 класу, хоча цього разу покупці мають новий колір: золотистий Desert Titanium, який замінив Blue Titanium.

Лінійка iPhone Pro тепер пропонує більші дисплеї. Обидві моделі отримали додаткові 0,2 дюйма, в результаті чого iPhone 16 Pro має діагональ 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма.

Окрім більших дисплеїв, найбільшою зовнішньою зміною в iPhone 16 Pro є нова Camera Control — спеціальна кнопка на правому боці. Ви можете натиснути її, щоб запустити камеру та робити фотографії або записувати відео. Крім того, кнопка має сенсорну поверхню, яка дає змогу проводити пальцем і натискати для керування різними налаштуваннями, такими як масштабування, експозиція тощо. Торішня Action Button все ще тут, і її можливості залишилися незмінними.

iPhone 16 Pro та Pro Max оснащені абсолютно новим 3-нм процесором A18 Pro. Apple обіцяє 17% збільшення пропускної здатності системної пам’яті, на 20% швидшу графіку з удвічі швидшим апаратним трасуванням променів і приблизно на 15% швидші ядра процесора, які споживають на 20% менше енергії.

Також Apple покращила камери. Обидва смартфони оснащені 48-мегапіксельною системою камер Fusion зі швидшими сенсорами та новими можливостями. iPhone 16 Pro може знімати відео з роздільною здатністю 4K/120 FPS в Dolby Vision і робити фотографії у форматі 48MP ProRAW або HEIF. Окрім основної широкої камери, ультраширококутний об’єктив отримав новий 48-мегапіксельний сенсор. Що стосується телеоб’єктива, то менший iPhone 16 Pro тепер оснащений такою ж 12-мегапіксельною телекамерою з 5-кратним зумом.

Ключові зміни, підсумовані у списку:

Більші дисплеї на 0,2 дюйма: 6,3″ у звичайному iPhone 16 Pro і 6,9″ в iPhone 16 Pro Max

Новий 3-нм процесор Apple A18 Pro

Нова фізична кнопка Camera Control із сенсорною поверхнею

Нова 48-мегапіксельна ультраширококутна камера

5-кратний телеоб’єктив на стандартній моделі iPhone 16 Pro

Відеозапис до 4K 120 кадрів на секунду

Підтримка Wi-Fi 7

Значно кращий час роботи від акумулятора

Швидша бездротова зарядка до 25 Вт з адаптером на 30 Вт

Новий варіант кольору: Desert Titanium

Порівняння iPhone 16 Pro та Pro Max з iPhone 15 Pro та iPhone 14 Pro

iPhone 16 Pro / Pro Max iPhone 15 Pro / Pro Max iPhone 14 Pro / Pro Max Дисплей 6,3″

2622×1206

1000/1600/2000 нт яскравість

1 нт мін. яскравість

Dynamic Island

Always-on-Display

1-120 Гц 6,9″

2868×1320

1000/1600/2000 нт яскравість

1 ніт мін. яскравість

Dynamic Island

Always-on-Display

1-120 Гц 6,1″

2556×1179

1000/1600/2000 нт яскравість

Dynamic Island

Always-on-Display

1-120 Гц 6,7″

2796×1290

1000/1600/2000 нт яскравість

Dynamic Island

Always-on-Display

1-120 Гц 6,1″

2556×1179

1000/1600/2000 нт яскравість

Dynamic Island

Always-on-Display

1-120 Гц 6,1″

2796×1290

1000/1600/2000 нт яскравість

Dynamic Island

Always-on-Display

1-120 Гц Корпус Титан

199 г

Action Button

Camera Control Титан

227 г

Action Button Титан

187 г

Action Button Титан

221 г

Action Button Нержавіюча сталь

206 г

Mute switch Нержавіюча сталь

240 г

Mute switch Процесор 6-ядерний A18 Pro

6-ядерний GPU

16-ядерний Neural Engine 6-ядерний A18 Pro

6-ядерний GPU

16-ядерний Neural Engine 6-ядерний A17 Pro Bionic

6-ядерний GPU

16-ядерний Neural Engine 6-ядерний A17 Pro Bionic

6-ядерний GPU

16-ядерний Neural Engine 6-ядерний A16 Bionic

5-ядерний GPU

16-ядерний Neural Engine 6-ядерний A16 Bionic

5-ядерний GPU

16-ядерний Neural Engine Оперативна пам’ять 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 6 ГБ 6 ГБ Сховище 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ 256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ 256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ Фото 48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото

Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8

Оптичний зум 0.5x / 1x / 5xДруга генерація sensor-shift OIS

Адаптивний спалах True Tone

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 5 для фотографій

Фотографічні стилі

Макрофотографія 48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото

Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8

Оптичний зум 0.5x / 1x / 5xДруга генерація sensor-shift OIS

Адаптивний спалах True Tone

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 5 для фотографій

Фотографічні стилі

Макрофотографія Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8

Оптичний зум 0.5x / 1x / 2xДруга генерація sensor-shift OIS

Adaptive True Tone Flash

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 5 для фотографій

Фотографічні стилі

Макрофотографія Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8

Оптичний зум 0.5x / 1x / 2x / 5xДруга генерація sensor-shift OIS

Adaptive True Tone Flash

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 5 для фотографій

Photographic Styles

Макрофотографія 48 МП ширококутний + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8

Оптичний зум 0.5x / 1x / 2x / 3x Друга генерація sensor-shift OIS

Адаптивний спалах True Tone

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 4 для фотографій

Фотографічні стилі

Макрофотографія 48 МП ширококутний + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8

Оптичний зум 0.5x / 1x / 2x / 3x Друга генерація sensor-shift OIS

Адаптивний спалах True Tone

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 4 для фотографій

Фотографічні стилі

Макрофотографія Відео Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с ProRes відео до 4K при 120 кадрах/с з зовнішнім записом

Відео в режимі сповільненої зйомки до 4K 120 кадрів/с

Запис відео в форматі Log

Academy Color Encoding System

Запис просторового відео

4K відео при 60 кадрах/с Запис макровідео

Action Mode Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с ProRes відео до 4K при 120 кадрах/с з зовнішнім записом

Відео в режимі сповільненої зйомки до 4K 120 кадрів/с

Запис відео в форматі Log

Academy Color Encoding System

Запис просторового відео

4K відео при 60 кадрах/с Запис макровідео

Action Mode Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с ProRes відео до 4K при 60 кадрах/с з зовнішнім записом

Запис відео в форматі Log

Academy Color Encoding System

Запис просторового відео

4K відео при 60 кадрах/с Запис макровідео

Режим Action Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с ProRes відео до 4K при 60 кадрах/с з зовнішнім записом

Запис відео в форматі Log

Academy Color Encoding System

Запис просторового відео

4K відео при 60 кадрах/с Запис макровідео

Режим Action Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с ProRes відео до 4K при 30 кадрах/с

4K відео при 60 кадрах/с Запис макровідео

Режим Action Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с ProRes відео до 4K при 30 кадрах/с

4K відео при 60 кадрах/с Запис макровідео

Режим Action Фронтальна камера 12 МП, діафрагма f/1.9 Photonic Engine

Smart HDR 5

Фотографічні стилі Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с

HDR відео з Dolby Vision 4K 60 кадрів/с 12 МП, діафрагма f/1.9 Photonic Engine

Smart HDR 5

Фотографічні стилі Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с

HDR відео з Dolby Vision 4K 60 кадрів/с 12 МП, діафрагма f/1.9 Photonic Engine

Smart HDR 5

Фотографічні стилі Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с

HDR відео з Dolby Vision 4K 60 кадрів/с 12 МП, діафрагма f/1.9 Photonic Engine

Smart HDR 5

Фотографічні стилі Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с

HDR відео з Dolby Vision 4K 60 кадрів/с 12 МП, діафрагма f/1.9 Photonic Engine

Smart HDR 4

Фотографічні стилі Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с

HDR відео з Dolby Vision 4K 60 кадрів/с 12 МП, діафрагма f/1.9 Photonic Engine

Smart HDR 4

Фотографічні стилі Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с

HDR відео з Dolby Vision 4K 60 кадрів/с Дані GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 7

Чіп UWB

Bluetooth 5.3

Аварійний SOS через супутник

Виявлення аварій

Технологія мережевої взаємодії Thread GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 7

Чіп UWB

Bluetooth 5.3

Аварійний SOS через супутник

Виявлення аварій

Технологія мережевої взаємодії Thread GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 6E

Чіп UWB

Bluetooth 5.3

Аварійний SOS через супутник

Виявлення аварій

Технологія мережевої взаємодії Thread GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 6E

Чіп UWB

Bluetooth 5.3

Аварійний SOS через супутник

Виявлення аварій

Технологія мережевої взаємодії Thread GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 6

Чіп UWB

Bluetooth 5.3

Аварійний SOS через супутник

Виявлення аварій GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 6

Чіп UWB

Bluetooth 5.3

Аварійний SOS через супутник

Виявлення аварій SIM Без фізичної SIM

Підтримка двох eSIM Без фізичної SIM

Підтримка двох eSIM Без фізичної SIM

Підтримка двох eSIM Без фізичної SIM

Підтримка двох eSIM Без фізичної SIM

Підтримка двох eSIM Без фізичної SIM

Підтримка двох eSIM Акумулятор Місткість оголосять пізніше

27 годин відтворення відео Місткість оголосять пізніше

33 години відтворення відео 3274 мА·год

23 години відтворення відео 4422 мА·год

29 годин відтворення відео 3200 мА·год

23 години відтворення відео 4323 мА·год

29 годин відтворення відео Порти USB-C (10 Гбіт/с), MagSafe і Qi2

До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт

Бездротова зарядка 25 Вт з адаптером на 30 Вт USB-C (10 Гбіт/с), MagSafe і Qi2

До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт

Бездротова зарядка 25 Вт з адаптером на 30 Вт USB-C (10 Гбіт/с), MagSafe і Qi2

До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт USB-C (10 Гбіт/с), MagSafe і Qi2

До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт Lightning, MagSafe і Qi

До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт Lightning, MagSafe і Qi

До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт Кольори Black Titanium, White Titanium, Natural Ttanium, Desert Titanium Black Titanium, White Titanium, Natural Ttanium, Desert Titanium Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium Deep Purple, Gold, Silver, Space Black Deep Purple, Gold, Silver, Space Black Ціни $999+ $1199+ $999+ $1199+ $999+ $1099+

Про усі новинки Apple з «It’s Glowtime 2024» ми зробили окремий матеріал.

Джерело: Neowin

iPhone 16, Apple Watch 10 та нові AirPods скоро у продажу. eStore.ua – купуй Apple зі знижками!Працює програма Trade-In, обмінюй старий iPhone на новий!