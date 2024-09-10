Порівняння iPhone 16 Pro з iPhone 15 Pro та iPhone 14 Pro: що змінилось?

На заході «It’s Glowtime» 9 вересня Apple представила свої найновіші флагманські смартфони — iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. У цій статті ми порівняємо ці новинки та їхніх попередників: iPhone 15 Pro, Pro Max та iPhone 14 Pro, Pro Max.
iPhone 16 Pro: ключові зміни
На відміну від минулого року, коли відбувся перехід від нержавіючої сталі до титану, цьогорічний iPhone Pro зберігає свої матеріали корпусу. Apple все ще використовує титан 5 класу, хоча цього разу покупці мають новий колір: золотистий Desert Titanium, який замінив Blue Titanium.
Лінійка iPhone Pro тепер пропонує більші дисплеї. Обидві моделі отримали додаткові 0,2 дюйма, в результаті чого iPhone 16 Pro має діагональ 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма.
Окрім більших дисплеїв, найбільшою зовнішньою зміною в iPhone 16 Pro є нова Camera Control — спеціальна кнопка на правому боці. Ви можете натиснути її, щоб запустити камеру та робити фотографії або записувати відео. Крім того, кнопка має сенсорну поверхню, яка дає змогу проводити пальцем і натискати для керування різними налаштуваннями, такими як масштабування, експозиція тощо. Торішня Action Button все ще тут, і її можливості залишилися незмінними.
iPhone 16 Pro та Pro Max оснащені абсолютно новим 3-нм процесором A18 Pro. Apple обіцяє 17% збільшення пропускної здатності системної пам’яті, на 20% швидшу графіку з удвічі швидшим апаратним трасуванням променів і приблизно на 15% швидші ядра процесора, які споживають на 20% менше енергії.
Також Apple покращила камери. Обидва смартфони оснащені 48-мегапіксельною системою камер Fusion зі швидшими сенсорами та новими можливостями. iPhone 16 Pro може знімати відео з роздільною здатністю 4K/120 FPS в Dolby Vision і робити фотографії у форматі 48MP ProRAW або HEIF. Окрім основної широкої камери, ультраширококутний об’єктив отримав новий 48-мегапіксельний сенсор. Що стосується телеоб’єктива, то менший iPhone 16 Pro тепер оснащений такою ж 12-мегапіксельною телекамерою з 5-кратним зумом.
Ключові зміни, підсумовані у списку:
- Більші дисплеї на 0,2 дюйма: 6,3″ у звичайному iPhone 16 Pro і 6,9″ в iPhone 16 Pro Max
- Новий 3-нм процесор Apple A18 Pro
- Нова фізична кнопка Camera Control із сенсорною поверхнею
- Нова 48-мегапіксельна ультраширококутна камера
- 5-кратний телеоб’єктив на стандартній моделі iPhone 16 Pro
- Відеозапис до 4K 120 кадрів на секунду
- Підтримка Wi-Fi 7
- Значно кращий час роботи від акумулятора
- Швидша бездротова зарядка до 25 Вт з адаптером на 30 Вт
- Новий варіант кольору: Desert Titanium
Порівняння iPhone 16 Pro та Pro Max з iPhone 15 Pro та iPhone 14 Pro
|iPhone 16 Pro / Pro Max
|iPhone 15 Pro / Pro Max
|iPhone 14 Pro / Pro Max
|Дисплей
|6,3″
2622×1206
1000/1600/2000 нт яскравість
1 нт мін. яскравість
Dynamic Island
Always-on-Display
1-120 Гц
|6,9″
2868×1320
1000/1600/2000 нт яскравість
1 ніт мін. яскравість
Dynamic Island
Always-on-Display
1-120 Гц
|6,1″
2556×1179
1000/1600/2000 нт яскравість
Dynamic Island
Always-on-Display
1-120 Гц
|6,7″
2796×1290
1000/1600/2000 нт яскравість
Dynamic Island
Always-on-Display
1-120 Гц
|6,1″
2556×1179
1000/1600/2000 нт яскравість
Dynamic Island
Always-on-Display
1-120 Гц
|6,1″
2796×1290
1000/1600/2000 нт яскравість
Dynamic Island
Always-on-Display
1-120 Гц
|Корпус
|Титан
199 г
Action Button
Camera Control
|Титан
227 г
Action Button
|Титан
187 г
Action Button
|Титан
221 г
Action Button
|Нержавіюча сталь
206 г
Mute switch
|Нержавіюча сталь
240 г
Mute switch
|Процесор
|6-ядерний A18 Pro
6-ядерний GPU
16-ядерний Neural Engine
|6-ядерний A18 Pro
6-ядерний GPU
16-ядерний Neural Engine
|6-ядерний A17 Pro Bionic
6-ядерний GPU
16-ядерний Neural Engine
|6-ядерний A17 Pro Bionic
6-ядерний GPU
16-ядерний Neural Engine
|6-ядерний A16 Bionic
5-ядерний GPU
16-ядерний Neural Engine
|6-ядерний A16 Bionic
5-ядерний GPU
16-ядерний Neural Engine
|Оперативна пам’ять
|8 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Сховище
|128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|Фото
|48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото
Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптичний зум 0.5x / 1x / 5xДруга генерація sensor-shift OIS
Адаптивний спалах True Tone
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 5 для фотографій
Фотографічні стилі
Макрофотографія
|48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото
Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптичний зум 0.5x / 1x / 5xДруга генерація sensor-shift OIS
Адаптивний спалах True Tone
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 5 для фотографій
Фотографічні стилі
Макрофотографія
|Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптичний зум 0.5x / 1x / 2xДруга генерація sensor-shift OIS
Adaptive True Tone Flash
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 5 для фотографій
Фотографічні стилі
Макрофотографія
|Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптичний зум 0.5x / 1x / 2x / 5xДруга генерація sensor-shift OIS
Adaptive True Tone Flash
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 5 для фотографій
Photographic Styles
Макрофотографія
|
48 МП ширококутний + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото
Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Друга генерація sensor-shift OIS
|
48 МП ширококутний + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото
Діафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Друга генерація sensor-shift OIS
|Відео
|
Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с
ProRes відео до 4K при 120 кадрах/с з зовнішнім записом
Запис макровідео
|
Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с
ProRes відео до 4K при 120 кадрах/с з зовнішнім записом
Запис макровідео
|
Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с
ProRes відео до 4K при 60 кадрах/с з зовнішнім записом
Запис макровідео
|
Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с
ProRes відео до 4K при 60 кадрах/с з зовнішнім записом
Запис макровідео
|
Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с
ProRes відео до 4K при 30 кадрах/с
Запис макровідео
|
Кінематографічний режим для відео з малою глибиною різкості 4K HDR 30 кадрів/с
ProRes відео до 4K при 30 кадрах/с
Запис макровідео
|Фронтальна камера
|
12 МП, діафрагма f/1.9
Photonic Engine
Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с
|
12 МП, діафрагма f/1.9
Photonic Engine
Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с
|
12 МП, діафрагма f/1.9
Photonic Engine
Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с
|
12 МП, діафрагма f/1.9
Photonic Engine
Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с
|
12 МП, діафрагма f/1.9
Photonic Engine
Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с
|
12 МП, діафрагма f/1.9
Photonic Engine
Кінематографічний режим до 4K HDR 30 кадрів/с
|Дані
|GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 7
Чіп UWB
Bluetooth 5.3
Аварійний SOS через супутник
Виявлення аварій
Технологія мережевої взаємодії Thread
|GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 7
Чіп UWB
Bluetooth 5.3
Аварійний SOS через супутник
Виявлення аварій
Технологія мережевої взаємодії Thread
|GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 6E
Чіп UWB
Bluetooth 5.3
Аварійний SOS через супутник
Виявлення аварій
Технологія мережевої взаємодії Thread
|GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 6E
Чіп UWB
Bluetooth 5.3
Аварійний SOS через супутник
Виявлення аварій
Технологія мережевої взаємодії Thread
|GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 6
Чіп UWB
Bluetooth 5.3
Аварійний SOS через супутник
Виявлення аварій
|GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz та mmWave)Wi-Fi 6
Чіп UWB
Bluetooth 5.3
Аварійний SOS через супутник
Виявлення аварій
|SIM
|Без фізичної SIM
Підтримка двох eSIM
|Без фізичної SIM
Підтримка двох eSIM
|Без фізичної SIM
Підтримка двох eSIM
|Без фізичної SIM
Підтримка двох eSIM
|Без фізичної SIM
Підтримка двох eSIM
|Без фізичної SIM
Підтримка двох eSIM
|Акумулятор
|Місткість оголосять пізніше
27 годин відтворення відео
|Місткість оголосять пізніше
33 години відтворення відео
|3274 мА·год
23 години відтворення відео
|4422 мА·год
29 годин відтворення відео
|
|4323 мА·год
29 годин відтворення відео
|Порти
|USB-C (10 Гбіт/с), MagSafe і Qi2
До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт
Бездротова зарядка 25 Вт з адаптером на 30 Вт
|USB-C (10 Гбіт/с), MagSafe і Qi2
До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт
Бездротова зарядка 25 Вт з адаптером на 30 Вт
|USB-C (10 Гбіт/с), MagSafe і Qi2
До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт
|USB-C (10 Гбіт/с), MagSafe і Qi2
До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт
|Lightning, MagSafe і Qi
До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт
|Lightning, MagSafe і Qi
До 50% заряду за 30 хвилин з адаптером на 20 Вт
|Кольори
|Black Titanium, White Titanium, Natural Ttanium, Desert Titanium
|Black Titanium, White Titanium, Natural Ttanium, Desert Titanium
|Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium
|Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium
|Deep Purple, Gold, Silver, Space Black
|Deep Purple, Gold, Silver, Space Black
|Ціни
|$999+
|$1199+
|$999+
|$1199+
|$999+
|$1099+
Про усі новинки Apple з «It’s Glowtime 2024» ми зробили окремий матеріал.
Джерело: Neowin
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