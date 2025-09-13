Коли крісло справді горить: модер створив кабіну пілота для авіасимуляторів з робочими двигунами та гарматами

Ентузіаст авіаційних симуляторів побудував надзвичайно незвичний кокпіт винищувача, який виходить далеко за рамки традиційних систем з імітацією руху. Користувач u/Ok_But_1351 поділився на Reddit відео з китайської платформи Bilibili. Конструкція виглядає вражаюче, навіть якщо її зовнішність і далека від справжньої кабіни винищувача.

Основою симулятора стало крісло на платформі з трьома осями руху, яке відтворює маневри гри на екрані. Повноцінну аеробатику з обертами на 360 градусів воно імітувати не здатне, але відчуття значно реалістичніші, ніж у звичайному статичному кріслі. Автор не обмежився тільки рухом: він додав “систему керування енергією” з ємністю, що працює наче паливний бак для крісельного “форсажу”. Коли важіль газу доводять до максимуму, з двох сопел унизу вириваються справжні язики полум’я — імітуючи роботу реактивних двигунів на максимальній тязі.

Та це ще не все. У конструкції є пневматична гармата, яка спалахує під час пострілів з бортової зброї у грі, а також блок ракет, що випускає феєрверки при запуску ракет. При активації відбивачів і теплових пасток для ухилення від атак симулятор також реагує — кімната наповнюється смужками фольги, які зображають відстріл пасивних засобів протидії.

Звісно, такий рівень ефектів вимагає чимало підготовки: усі системи треба перезаряджати після кожного використання. Користувачі також відзначили, що у кокпіті лише один дисплей, і він не закріплений безпосередньо на кріслі. Через це гравець не бачить зображення, коли під час маневру крісло нахиляється. Ймовірно, це лише ранній концепт.

Серед можливих покращень — використання трьох моніторів, закріплених безпосередньо на кріслі, застосування VR- або AR-гарнітур для повного занурення, чи системи відстеження руху голови TrackIR, яка синхронізує огляд із положенням гравця. Також варто було б інтегрувати реалістичні авіаційні панелі замість кастомних, показаних у відео. Найголовніше — перевірити безпеку системи, адже в ролику добре видно, як після запуску полум’я гравець змушений братися за вогнегасник.

