Конкуренція серед кандидатів без досвіду вже така ж, як і серед найдосвідченіших

За останній місяць конкуренція серед кандидатів без досвіду практично така ж, як і серед найдосвідченіших кандидатів.

Про це йдеться в статистиці Djinni.

Кандидатів без досвіду стає менше, вакансій для них — більше. Кількість кандидатів, які претендують на одну вакансію онлайн знизилась з 28 на початку року до 16 зараз.

Для цього рівня досвіду найбільш конкурентні категорії:

React.js;

Java;

.Net.

JavaScript — аж на четвертому місці. Конкуренція серед manual QA без досвіду зараз вдвічі менше, ніж серед фронтендерів.

А от в групі найдосвідченіших, тестувальникам найскладніше. В онлайні для півтори тисячі кандидатів є лише є півтора десятки вакансій.

Онлайн-курс "2D Animation" від Skvot. Покроково та з фідбеком від лекторки увійдіть у 2D-анімацію через вивчення софтів, інструментів та створення кейсу у портфоліо. Програма курсу та реєстрація

Конкуренцію за категоріями можна подивитись тут.

Примітка: в цій статистиці рахувались лише кандидати, які були в пошуку і заходили на сайт протягом 30 днів.

Також радимо ознайомитися зі статистикою першого кварталу 2024 року.

Найбільш оптимістичними в ньому були такі цифри: