Конкуренція серед кандидатів без досвіду вже така ж, як і серед найдосвідченіших

За останній місяць конкуренція серед кандидатів без досвіду практично така ж, як і серед найдосвідченіших кандидатів.
Про це йдеться в статистиці Djinni.
Кандидатів без досвіду стає менше, вакансій для них — більше. Кількість кандидатів, які претендують на одну вакансію онлайн знизилась з 28 на початку року до 16 зараз.
Для цього рівня досвіду найбільш конкурентні категорії:
- React.js;
- Java;
- .Net.
JavaScript — аж на четвертому місці. Конкуренція серед manual QA без досвіду зараз вдвічі менше, ніж серед фронтендерів.
А от в групі найдосвідченіших, тестувальникам найскладніше. В онлайні для півтори тисячі кандидатів є лише є півтора десятки вакансій.
Конкуренцію за категоріями можна подивитись тут.
Примітка: в цій статистиці рахувались лише кандидати, які були в пошуку і заходили на сайт протягом 30 днів.
Також радимо ознайомитися зі статистикою першого кварталу 2024 року.
Найбільш оптимістичними в ньому були такі цифри:
- 7,5 тисяч вакансій онлайн — найбільша кількість з липня 2023.
- 21,2 відгуків на вакансію в березні — найменше за останні 9 місяців.
- На 20% більше вакансій для кандидатів без досвіду.