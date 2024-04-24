Новини Україна 24.04.2024 о 16:43 comment views icon
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Конкуренція серед кандидатів без досвіду вже така ж, як і серед найдосвідченіших

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Ігор Шелудченко

Автор новин

За останній місяць конкуренція серед кандидатів без досвіду практично така ж, як і серед найдосвідченіших кандидатів.

Про це йдеться в статистиці Djinni.

Кандидатів без досвіду стає менше, вакансій для них — більше. Кількість кандидатів, які претендують на одну вакансію онлайн знизилась з 28 на початку року до 16 зараз.

Для цього рівня досвіду найбільш конкурентні категорії:

  • React.js;
  • Java;
  • .Net.

JavaScript — аж на четвертому місці. Конкуренція серед manual QA без досвіду зараз вдвічі менше, ніж серед фронтендерів.

Конкуренція серед кандидатів без досвіду вже така ж, як і серед найдосвідченіших

А от в групі найдосвідченіших, тестувальникам найскладніше. В онлайні для півтори тисячі кандидатів є лише є півтора десятки вакансій.

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Конкуренцію за категоріями можна подивитись тут. 

Примітка: в цій статистиці рахувались лише кандидати, які були в пошуку і заходили на сайт протягом 30 днів.

Також радимо ознайомитися зі статистикою першого кварталу 2024 року.

Найбільш оптимістичними в ньому були такі цифри:

  • 7,5 тисяч вакансій онлайн — найбільша кількість з липня 2023.
  • 21,2 відгуків на вакансію в березні — найменше за останні 9 місяців.
  • На 20% більше вакансій для кандидатів без досвіду.

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