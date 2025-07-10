Новини Софт 10.07.2025 о 14:13 comment views icon

Користувачі Adblock Plus бачать гіршу рекламу, ніж без нього, — дослідження

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Вадим Карпусь

Автор новин

Користувачі Adblock Plus бачать гіршу рекламу, ніж без нього, — дослідження
Adblock Plus підводить — показує більше проблемної реклами під виглядом «Прийнятної» / Depositphotos

Уявіть: ви ставите блокувальник реклами, щоб уникнути нав’язливого чи шкідливого контенту, а отримуєте… ще більше проблемної реклами. Ці цифрові щити можуть ненавмисно наражати своїх користувачів на більш проблемний контент. Такі висновки зробили дослідники з Інженерної школи Тандон при Нью-Йоркському університеті. Вони проаналізували, як поводяться платформи онлайн-реклами в умовах роботи популярних блокувальників і виявили несподівані закономірності.

«Прийнятна реклама» в Adblock Plus

В рамках дослідження команда проаналізувала понад 1200 рекламних оголошень, які показувалися користувачам у США та Німеччині. Виявилося, що ті, хто користується функцією Acceptable Ads («Прийнятна реклама») у блокувальнику Adblock Plus, отримували на 13,6% більше проблемної реклами, ніж ті, хто взагалі не мав блокувальника. Це ставить під сумнів загальну думку, що такі інструменти однозначно покращують онлайн-досвід.

Ідея Acceptable Ads полягає в тому, щоб знайти компроміс між потребами користувачів і рекламодавців, пропускаючи менш нав’язливу рекламу. Але ці «прийнятні» стандарти часто не враховують побоювання самих користувачів. Таку думку висловив провідний автор дослідження Рітік Рунгта.

Неприйнятна реклама в оголошеннях

Команда використовувала у дослідженні спеціально створену систему на базі штучного інтелекту. Вона автоматично виявляла проблемні оголошення, спираючись на докладну класифікацію. Її розробили з урахуванням політик рекламної індустрії, вимог регуляторів та відгуків самих користувачів. Система визначала сім типів шкідливого чи небажаного контенту:

  • реклама, неприйнятна для неповнолітніх (наприклад, алкоголь або азартні ігри),
  • образливий або відвертий контент,
  • неправдиві твердження про здоров’я чи фінанси,
  • маніпулятивний дизайн (типу таймерів «залишилось 3 хвилини»),
  • надто нав’язливі формати,
  • шахрайські схеми,
  • політична реклама без чіткого маркування.

ШІ-систему створили на основі моделі OpenAI GPT-4o-mini. У 79% випадків її оцінки збігалися із висновками щодо небажаного контенту експертів-людей.

Особливе занепокоєння викликає вплив такої реклами на дітей. Майже 10% оголошень, які бачили неповнолітні, порушували чинні норми щодо захисту дітей. І це сумно, адже саме з метою захисту дітей багато хто й встановлює блокувальники реклами.

Коли захист стає маркером

Наразі застосунком Adblock Plus користується близько 300 млн людей по всьому світу. Він працює за принципом «білого списку» й дозволяє показувати лише ті оголошення, які проходять перевірку за критерієм «ненав’язливості». Але, як виявили дослідники, рекламні платформи можуть поводитись по-різному, коли розпізнають у користувача активований блокувальник. Зокрема, нещодавно схвалені платформи для Acceptable Ads показували менше проблемної реклами при активованому блокувальнику. А от існуючі схвалені біржі фактично збільшували покази проблемного контенту цим користувачам, які дбають про конфіденційність.

Рітік Рунгта припускає, що рекламні системи «бачать» використання блокувальників й починають таргетувати їх користувачів особливо агресивно з використанням проблемної реклами.

Це не лише питання зручності, а й потенційна загроза для приватності. Виявилося, що користувачі блокувальників можуть стати мішенню нової форми цифрової ідентифікації — так званого «відбитку конфіденційності». Тобто їх можна впізнати саме тому, що вони намагаються захиститися. Це створює «приховану вартість» користувачів, які які дбають про конфіденційність.

«Терміни на кшталт «прийнятна» або «краща» реклама вводять в оману — це лише створює уявлення про безпечніший онлайн-досвід, якого насправді немає», — пояснює Рейчел Ґрінштадт, професорка Нью-Йоркського університету й керівниця дослідження.

Ця робота продовжує попереднє дослідження тієї ж команди, яке виявило, що популярні браузерні розширення для приватності часто не відповідають очікуванням користувачів. Нинішнє дослідження додає ще один важливий штрих до цієї картини. Адже навіть заявлені добрі наміри можуть призводити до зворотного ефекту — більше ризиків замість безпеки.

«Гальмування» YouTube з блокувальниками реклами може бути лише помилкою Adblock Plus, яку вже виправили

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Джерело: techxplore

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