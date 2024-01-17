«Гальмування» YouTube з блокувальниками реклами може бути лише помилкою Adblock Plus, яку вже виправили

Впродовж останніх днів користувачі YouTube стикалися з уповільненням відео на сервісі під час користування блокувальниками реклами, помітним збільшенням навантаження процесора та іншими «спецефектами». Схоже, проблема полягає не тільки у зусиллях YouTube у боротьбі з блокувальниками, але й у роботі популярного розширення браузера Adblock Plus.

Ефект сповільнення полягає у наступному: відео з увімкненим блокувальником реклами не може завантажуватися досить швидко, щоб підтримувати швидкість відтворення без зупинки та робить паузи до 30 секунд. Вимкнення блокувальника реклами негайно покращує завантаження, а біла лінія на панелі прогресу YouTube показує значно більшу буферизацію. Також іноді Chrome не може завантажити інші сторінки, коли YouTube відкритий.

Але уповільнення може виникати через блокувальники реклами, які змінюють код YouTube. Adblock Plus опублікував звіт про помилку, що охоплює «проблеми з продуктивністю» у версії 3.22. «Гальмування» вже виправлене у версії 3.22.1. Розробник uBlock Origin Реймонд Хілл каже, що проблема обмежена AdBlock Plus та його супутніми продуктами, і що звинувачення YouTube є «невірним діагнозом».

Попри виявлену проблему, дивна поведінка YouTube не обмежується лише нею. Спливні вікна, заборона перегляду та уповільнення під час перегляду можуть бути частиною політики сервісу щодо реклами та спонукати користувачів шукати технічні проблеми, які не існують.

Джерело: Ars Technica