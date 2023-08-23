Новини Софт 23.08.2023 о 19:48

Кожен другий користувач Viber в Україні використовує українську мову інтерфейсу — на 61% більше, ніж до вторгнення

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Вадим Карпусь

Автор новин

До Дня Незалежності України команда Rakuten Viber провела дослідження щодо того, як українці ставляться до цього свята, як вітають одне одного та як користуються українським контентом у застосунку. Дослідження проводилося методом анонімного онлайн-опитування, в якому взяли участь понад 60 тис. користувачів.

Зазначається, що за останні півтора роки з початку повномасштабної військової агресії росії кількість користувачів з українською мовою застосунку зріс на 61%. Наразі українська є найпопулярнішою мовою застосунку Viber в Україні та встановлена у 49,9% користувачів з українськими номерами телефонів.

За останній рік українські стикерпаки було встановлено 9,4 млн разів, а протягом року у Viber надіслано 118,4 млн українських стикерів. Стикери «Слава Україні» за останній рік надіслали 9,3 млн разів. Протягом останнього року 2,6 млн користувачів Viber скористалися AR-масками з символікою на підтримку України.

Також повідомляється, що 62% опитаних відповіли, що у них змінилося ставлення до Дня Незалежності, а свято набуло особливого значення. Разом з тим 29% кажуть, що відзначають свято, як робили це завжди. Проте 9% респондентів не святкують День Незалежності.

Серед способів привітати зі святом найпопулярнішими виявилися: листівка в месенджері, стикер та телефонний дзвінок. Відповіді користувачів розподілилися таким чином:

  • Надсилають листівки в месенджері – 35%
  • Телефонують і вітають близьких – 18%
  • Надсилають стикер у месенджері – 16%
  • Не вітають взагалі – 13%
  • Пишуть текстове привітання – 10%
  • Збираються з близькими особисто – 8%

Дані використання Viber в Україні підтверджують укорінення звички вітати з Днем Незалежності: 24 серпня 2022 року користувачі Viber відправили одне одному на 27% більше повідомлень, ніж за рік до того.

Цього року до Дня Незалежності команда Rakuten Viber в Україні підготувала спеціальні листівки та стикери, щоб користувачам було зручніше вітати близьких. Авторка стикерів та листівок – Мирослава Шевченко.

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