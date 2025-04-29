Кожна третя відстрочка в Україні оформлюється через «Резерв+», — Черногоренко

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко поділилася новими відомостями про роботу застосунку «Резерв+». Вона розповіла про майбутню появу двох нових відстрочок в застосунку, а також надала цікаву статистичну інформацію.

За словами Катерини Черногоренко, мобільний застосунок для військовозобов’язаних налічує вже 4 млн користувачів. Це наймасовіший продукт Міністерства оборони.

Також заступниця міністра розповіла, що однією з найпопулярніших цифрових послуг в «Резерв+» є можливість отримати відстрочку від мобілізації. Раніше відстрочки оформлювалися лише в паперовому вигляді після особистого візиту до ТЦК з відповідними чергами. При цьому черги доводилося відстоювати по два рази ─ спочатку подати документи на відстрочку, потім отримати відповідне рішення.

З минулого року Міноборони запустило можливість оформити відстрочку онлайн через «Резерв+». Спочатку ця функція стала доступною для людей з інвалідністю та студентів. Згодом до цих щасливчиків додалися багатодітні батьки. За перші 3 дні доступності послуги за її допомогою оформили 100 тис. відстрочок.

Наразі вже кожна третя відстрочка в Україні надається через «Резерв+». Оформлення відстрочки в електронному вигляді займає кілька хвилин ─ достатньо дати запит в застосунку, після чого система перевірить наявність підстав для надання відстрочки у відповідних державних реєстрах. Рішення відображається в «Резерв+». Цього року вже зробили можливість автоматичного продовження відстрочок.

За словами Катерини Черногоренко, українське законодавство передбачає 35 типів відстрочок, і команда з цифровізації при Міноборони хоче реалізувати усіх їх протягом 2025 року. Вже у травні планується запустити два нових типи відстрочок для військовозобов’язаних, які також можна буде оформити в електронному вигляді:

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Для людей з тимчасовою непрацездатністю та на строк від 6 до 12 місяців.

Для громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.

Влітку в застосунку «Резерв+» з’явиться нова зручна функція — можна буде сплатити штраф за порушення правил військового обліку зі знижкою в розмірі 50%.

Джерело: Facebook