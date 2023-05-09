Крісло IKEA Markus вимикає монітор — винна статична електрика

З невідомої причини у німецького програміста Фелікса Хекера періодично згасав монітор. Послідовно перебираючи варіанти несправності підключення, відеокарти та програмного забезпечення, він дійшов висновку, що у проблемі винне… крісло IKEA Markus, яке ніяк не контактує з монітором, комп’ютером, кабелями або столом.

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Про загадковий зв’язок монітора та крісла говорив той факт, що зображення зникало, коли Фелікс сідав чи вставав. З іншим кріслом проблем не було, але вимкнення поверталися, коли поверталося крісло Markus. Програміст натрапив на опис явища на ComputerBase – користувачі з ним вже стикалися.

Винними виявились заряди статичної електрики, що генеруються кріслом. Точно не відомо, як саме виникає електрика: долученими можуть виявитися тканина сидіння, прозорої спинки, каркас та підставка. Природне розв’язання проблеми – заземлити крісло, але за звичайних умов це проблематично. Простіше замінити крісло та спокійно працювати.

Невдачливому власнику меблів також вдалося дізнатися, що раніше користувачі звинувачували крісло IKEA Markus у «глюках» відеокарти та навіть втраті даних на жорсткому диску. Модель продається в IKEA за $289,99, в описі товару на офіційному сайті немає попередження про статичну електрику.

Джерело: Tom’s Hardware