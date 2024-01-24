Новини Military Tech 24.01.2024 о 10:45 comment views icon

KVERTUS AD Counter FPV — «окопний РЕБ», що блокує радіочастоти російських дронів

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Юрій Орос

Автор новин

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Компанія KVERTUS, учасник кластера Brave1, розробила систему AD Counter FPV. Це «окопний РЕБ», який глушить російські FPV-дрони, передає ТГ-канал FEDOROV.

KVERTUS AD Counter FPV — «окопний РЕБ», що блокує радіочастоти російських дронів1KVERTUS AD Counter FPV — «окопний РЕБ», що блокує радіочастоти російських дронівKVERTUS AD Counter FPV — «окопний РЕБ», що блокує радіочастоти російських дронівKVERTUS AD Counter FPV — «окопний РЕБ», що блокує радіочастоти російських дронів

Система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850–940 МГц, і FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і стає некерованим. Радіус роботи — від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона — 3 000 м. Для початку роботи необхідно не більше 0,5 секунди.

Українські військові називають AD Counter FPV одним з найякісніших портативних РЕБ. Зручність забезпечується шляхом легкості — без акумулятора важить 3 кг. Є варіант встановлення на триногу, а також модифікація для перенесення в рюкзаку.

KVERTUS AD Counter FPV — «окопний РЕБ», що блокує радіочастоти російських дронівKVERTUS AD Counter FPV — «окопний РЕБ», що блокує радіочастоти російських дронівKVERTUS AD Counter FPV — «окопний РЕБ», що блокує радіочастоти російських дронів

На офіційному сайті KVERTUS AD Counter FPV коштує 90 тис. грн. Модель з рюкзаком — 108 тис. грн.

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