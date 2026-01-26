Новини Технології 26.01.2026 comment views icon

“Киньте гріш Відьмакові”: ігровий комп’ютер вмикається тільки якщо опустити монету

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

У минулому сторіччі були популярні невинні ігрові автомати, в які кидали монетки, потім з’явилися жетони та зовсім інші ігри. Цей ігровий комп’ютер допоможе дещо знизити залежність, або принаймні назбирати невелику суму.


Ютубер mryeester інтегрував приймач монет як кнопку увімкнення ПК: хочеш грати — плати. Схема та її програмування дуже прості та недорогий для реалізації, тож те не той випадок, коли кажуть “не повторюйте це дома” — повторюйте, якщо знайдете причину.

Монетоприймач, який використовує ентузіаст, коштував лише за $23 на Amazon. Його можна запрограмувати на приймання лише одного конкретного номіналу, виходячи з діаметра та товщини монети, котрі вимірюються за допомогою фототранзисторів та інфрачервоних світлодіодів під час проходження. Отвір для монет запобігає проходженню неправильних, але схожих за формою предметів завдяки магнітним датчикам.

Вихідний сигнал з пристрою надходить на 12-вольтове реле, який активує невеликий фізичний важіль. Реле та приймач отримають енергію 24-pin роз’єму живлення ATX з застосуванням розподільчої плати. Механізм підключений і працює як кнопка живлення ПК. Ютубер докладно розповів про конструкцію та порекомендував, де на Amazon можна придбати усе необхідне — загальна вартість становить $135. Але треба подбати про монетозбірник, оскільки картонна коробка не здається дуже вдалим рішенням.


Було б цікаво, якби автор розвинув свою концепцію. Перше, що спадає на думку — ігровий комп’ютер з обмеженим часом роботи комп’ютера від одної монети. Це стало б чудовим способом контролю за часом у грі. Якщо поринути у фантазії, можна уявити, як закинуті монети потрапляють на рахунки розробників ігор, але, мабуть, це важко фізично та соціально організувати.

Джерело: Tom’s Hardware

