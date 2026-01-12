Нове здорожчання: блоки живлення і кулери зростуть в ціні до 10%

Система охолодження MSI MPG CORELIQUID P13 360 White / itc.ua

Ринок комп’ютерних комплектуючих продовжує приносити неприємні сюрпризи. На додачу до подорожчання пам’яті, накопичувачів, процесорів та відеокарт на нас очікує зростання ціни й на інші компоненти. Вартість блоків живлення та процесорних систем охолодження може зрости вже найближчим часом. На це вказує внутрішнє повідомлення китайського дистриб’ютора, яке пов’язує майбутнє подорожчання з різким зростанням цін на сировину.

Йдеться про лист компанії Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Co., Ltd., адресований партнерам і агентам. У документі компанія прямо вказує на подорожчання базових матеріалів у ланцюжку постачання — зокрема міді, срібла та олова. Через це постачальники з 6 січня припинили приймати нові замовлення за старими цінами, а всі нові контракти рахують уже за оновленими тарифами.

За оцінками компанії, собівартість блоків живлення зросте на 6-10%, а систем охолодження для процесорів — на 6-8%. У листі також радять партнерам якомога швидше розміщувати та резервувати замовлення протягом січня. Виконання таких замовлень залежатиме від наявних складських запасів і пріоритету відвантажень.

Окремо зазначається, що з 1 лютого компанія повністю скасує всі промоакції. Після повернення до так званого “нормального ціноутворення” понад 90% позицій можуть отримати додаткове підвищення вартості поверх базової ціни — у тих самих межах, що й раніше озвучені 6-10%.

Хоча кінцевий вплив на роздрібні ціни залежатиме від конкретних каналів дистрибуції, китайські медіа припускають, що реальне подорожчання в магазинах може виявитися відчутнішим, ніж очікують покупці. Також не виключають нерівномірну доступність товарів, якщо фабрики почнуть віддавати пріоритет замовленням відповідно до запасів і логістики.

Водночас підтвердити деталі щодо Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Co., Ltd. через відкриті джерела не вдалося. Також немає підтвердження, що з компанією безпосередньо пов’язані відомі глобальні бренди систем охолодження. Тому цей лист варто сприймати як сигнал про потенційний тиск на ціни в каналах постачання, а не як офіційне оголошення загальногалузевого підвищення.

Джерело: videocardz