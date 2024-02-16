Lian Li створила стіл-корпус для ПК із вбудованою прозорою OLED-панеллю

Lian Li продемонструвала прототип свого комп’ютерного столу-корпусу наступного покоління під назвою DK-07. Новинка має повнорозмірний прозорий OLED-дисплей посередині корпусу та являє собою результат еволюції моделей DK-05F та DK-04F.

Lian Li DK-07 має дещо інший формфактор і дещо інше розташування компонентів всередині. Посередині розташована 30-дюймовий OLED-дисплей від LG, який встановлений прямо під вбудованим кронштейном для монітора та прямо над місцем розташування клавіатури та миші. Завдання монітора — надати столу трохи естетичного вигляду та надати корпусу більше можливостей для налаштування користувача. Він не призначений для використання як традиційний монітор, але може відображати різноманітні зображення та анімовані шпалери.

Всередині можна розмістити до 12 вентиляторів. 6 кріплень для вентиляторів розташовано в задній частині корпусу, 3 — безпосередньо біля лотка материнської плати, а ще 3 — збоку на столі. Усі вони підтримують 120-мм корпусні вентилятори. Водночас шість 120-міліметрових кріплень для вентиляторів ззаду можна адаптувати для підтримки п’яти 140-міліметрових вентиляторів (те саме стосується трьох бічних вентиляторів). Усі ці кріплення для вентиляторів також можуть вмістити радіатори та системи рідинного охолодження, включаючи подвійні 360-мм або 280-мм радіатори ззаду та один радіатор 360 мм збоку та поруч із лотком материнської плати.

DK-07 підтримує відеокарти, що займають 4 слоти, та постачається зі спеціальним горизонтальним кріпленням, яке орієнтує передню частину відеокарти на скло для естетичних цілей. В корпусі також є 4 відсіки для накопичувачів формату 3,5 або 2,5 дюйма.

3D-Ммодел У Blender. Створюйте 3D-моделі у Blender та розпочинайте свій шлях в геймдевелопменті. Реєструйтесь

Виробник встановив деякі додаткові аксесуари в алюмінієві частини столу. Праворуч є верхня шухляда з прокладками, які розділяють її на шість окремих зон зберігання. Ліворуч є підстаканник із регулюванням температури, який збереже напої гарячими чи холодними, а також висувний USB-концентратор. Також Lian Li оснастила DK-07 вирізом ззаду, розробленим спеціально для кронштейнів монітора.

Lian Li поки не повідомляє, коли модель DK-07 надійде у продаж. Проте компанія каже, що також розглядається альтернативна версія столу-корпусу без OLED-панелі. Це дозволить зробити пристрій дешевшим.

Джерело: tomshardware

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!