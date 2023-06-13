lifecell запустив на Одещині першу енергонезалежну базову станцію на сонячних батареях

На Одещині тестують першу енергонезалежну базову станцію, яка здатна працювати навіть під час блекаутів та забезпечувати зв’язком тисячі українців, розповів у своєму Telegram очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Станцію запустив мобільний оператор lifecell — її підживлює 7 фотогальванічних панелей Електричні пристрої для перетворення частини видимих і інфрачервоних електромагнітних хвиль у електричну енергію за допомогою фотоелектричного ефекту.

Поки що станція працює в тестовому режимі, а інженери стежать за результатами та збирають дані для оцінки перспектив подальшого масштабування ініціативи. Повідомляється, що наразі спеціалісти задоволені якістю роботи та безперебійним зв’язком.

Також телекомівці активно готуються до майбутнього осінньо-зимового періоду. У Мінцифри зазначають, що із 34 тисяч базових станцій наразі понад 90% забезпечені акумуляторами, ще близько 10% — генераторами. Українські оператори замінюють свинцеві батареї на літієві, щоб за відсутності світла зв’язок зберігався довше.

Наприкінці травня Мінцифри спільно з Nokia анонсувало запуск пілотного проєкту з відновлення телеком-інфраструктури, який передбачає прокладання інтернет-мереж на деокупованих територіях під землею, щоб забезпечити більший захист та стійкість до обстрілів і знеструмлень. Невдовзі він стартує на Херсонщині, а першим тестовим населеним пунктом стане Посад-Покровське. Далі ініціативу масштабують на інші області, які постраждали від російських обстрілів. Рік тому Світовий банк оцінював збитки українського телеком-ринку від російської агресії вже сягнули $2,6 млрд.